Mittelmark

Die Mittelmärker haben ab Sonntag wieder mehr Freiheiten, was auf Freude und Skepsis zugleich stößt. Der Landkreis löst die Corona-Notbremse, weil die Sieben-Tage-Inzidenz an drei Tagen in dieser Woche unter 100 lag. Noch einen Tag vor der Bekanntgabe darüber hieß es aus dem Landratsamt, dass Lockerungen nicht in Sicht seien. Der Knackpunkt liegt in der Inzidenz, denn es ist unklar, ob sie derzeit die reale Lage widerspiegelt. Das Gesundheitsministerium erklärt sich den rasanten Abstieg des Wertes mit Nachwirkungen der Osterfeiertage, an denen „die Menschen ihren Arzt nicht aufgesucht haben und auch weniger getestet wurde“, so Sprecher Dominik Lenz. Wann es wieder valide Zahlen geben wird, ließ er offen.

Landkreis orientiert sich an der Eindämmungsverordnung

Gleichzeitig dringen seitens der Bundesregierung Ideen über einen harten Lockdown oder eine geplante, verbindliche Notbremse ab einer Inzidenz von 100 durch. Das Robert-Koch-Institut schätzt die Gefahr für die Gesundheit bundesweit noch immer als sehr hoch ein. Der Landkreis aber orientiert sich bei der Aufhebung der Corona-Notbremse an der Eindämmungsverordnung des Landes, wie Kreissprecherin Andrea Metzler erklärte, und hält damit alle Regeln ein. Das Gesundheitsministerium stellte klar, dass es für die Kreise ein Muss ist, die Regeln in diesem Fall zu lockern.

„Jeder Tag zählt und bringt uns ein Stückchen Normalität“

„Wir wollen jetzt zum Beispiel den Gewerbetreibenden wenigstens die Chance geben zu öffnen, und wenn es nur für eine Woche ist“, so Andrea Metzler. Die Händler im Potsdamer Umland nutzen diese Gelegenheit ab Montag auch, wie eine stichprobenartige Nachfrage ergab. „Es ist tatsächlich so, dass jeder Tag zählt und es bringt uns ein Stückchen Normalität zurück. Die Sorge, wieder schließen zu müssen, bleibt natürlich im Hinterkopf“, berichtet Sarah Grossar, Mitarbeiterin bei Bürobedarf Zilch in Werder.

„Wir bauen einen Online-Shop auf, obwohl wir das nicht wollten“

„Wir machen auf“, sagt auch Claudia Fürst von der Werderaner Boutique Inselglück. Die Situation für sie sei schwierig, denn der Laden war zwei Wochen mit Terminvergabe geöffnet, während die gesamte neue Frühjahrskollektion kam und sie die Tür dann wieder abschließen musste. Das Shoppen mit Termin sei gut angenommen worden, was ihr Hoffnung macht. Es sei ein Schritt in die richtige Richtung. „Ich bin dennoch gerade dabei, einen Onlineshop aufzubauen, obwohl wir das eigentlich nicht wollten“, erzählt Claudia Fürst.

Lesen Sie auch:

Jo-Jo-Effekt: Brandenburgs Kommunen drängen auf neue Notbremse

Inzidenz drei Tage unter 100: Potsdam-Mittelmark hebt ab 11. April verschärfte Corona-Regeln wieder auf

Corona-Update am Freitag: 72 Neuinfektionen, Inzidenz in Potsdam-Mittelmark steigt wieder an

„Wir sind natürlich froh, wieder aufzumachen. Da können wir wenigstens unsere Fixkosten halbwegs wieder decken“, sagt Ronald Stein. Der Inhaber des Spiel- und Schreibwarenladens in Michendorf hatte extra ein Ampelsystem entwickelt, um unter Beachtung der Regeln wieder Kunden empfangen zu können. Steht die Ampel auf Grün, kann der Kunde eintreten und einen Einkaufstermin vereinbaren. „Wenn wir gerade freie Kapazitäten haben, darf er gleich bleiben und einkaufen.“

„Es wäre schön, wenn es einheitliche Regelungen gäbe“

Stein hat die Schließung der kleinen Läden, „die den Kundenverkehr viel besser steuern können“, nie verstanden. „Die Leute, die bei uns nichts bekommen haben, sind zu Real nach Potsdam gefahren.“ Oder sie haben die Poststellen überfüllt. „Es wäre schön, wenn es einheitliche Regeln gäbe. In Berlin sind Schreibwarenläden systemrelevant, in Brandenburg nicht. Wir mussten schließen, die Kollegen in Berlin nicht“, sagt Stein und fügt hinzu: „Uns gibt es seit 30 Jahren in Michendorf. Wir möchten offen bleiben, auch, damit keine Einkaufstourismus entsteht.“

Die Furcht, dass die Geschäfte in einer Woche wieder schließen müssen

Auch im Bird-Shirt, einem Geschäft in Michendorf, oder in den beiden Boutiquen in Bergholz-Rehbrücke sind sie heilfroh, wieder öffnen zu können. „Ich würde mir es für jedes Unternehmen wünschen, dass es unter Einhaltung aller Regeln wieder öffnen darf. Ich befürchte nur, dass diese Geschäfte nach einer Woche wieder schließen müssen“, sagt Katrin Krumrey, Ortsvorsteherin von Bergholz-Rehbrücke. Ihr Furcht nährt sich aus der Vermutung, dass die Entscheidung des Landkreises auf Inzidenzwerten beruht, die nicht belastbar sind, weil sie nach Ostern noch kein reales Bild der Corona-Lage zeigen und schnell wieder über die kritische Marke von 100 steigen könnten.

Das Hin und Her sorgt für Verwirrung

„Ich glaube, man hätte wirklich noch ein paar Tage mit der Entscheidung warten können, bis belastbare Zahlen vorliegen“, sagt Nuthetals Bürgermeisterin Ute Hustig (Linke). Sie sieht in dem Hin und Her ein Problem und verweist auf die Verwirrung, die bei Menschen entstehe, wenn auf Bundesebene über einen härteren Lockdown debattiert und im Landkreis gelockert werde. „Welcher Bürger soll da noch durchblicken, welche Regeln für ihn gerade gelten, wenn wir schon damit Mühe haben?“, fragt sie.

„Menschen brauchen mal ein positives Zeichen“

Michendorfs Bürgermeisterin Claudia Nowka (BfM) spricht von einer schwierigen Entscheidung des Landkreises, weil man nicht wisse, wie belastbar die Zahlen derzeit sind. „Sie beruht aber auf einer Rechtsgrundlage. Wenn ich so eine Regelung treffe, kann ich nicht danach sagen: Die Zahlen sind gerade nicht belastbar“, sagt sie. Und: „Für Kinder ist es ein Lichtblick, mal eine Woche draußen wieder im Team Fußball spielen zu können. Viele Menschen brauchen nach so langer Zeit mal ein positives Zeichen“, sagt sie und mahnt, dennoch vorsichtig zu bleiben.

Was wieder erlaubt ist Ab Sonntag gelten wieder folgende Regeln: Im öffentlichen Raum dürfen sich zwei Haushalte treffen, insgesamt jedoch mit höchstens fünf Personen. Kinder unter 14 Jahren zählen nicht mit. Vorher durften sich seit dem 27. März Angehörige des eigenen Haushalts nur mit einer weiteren haushaltsfremden Person treffen. Geschäfte des Einzelhandels, die schließen mussten, können unter Auflagen wie Maskenpflicht und Terminvergabe wieder öffnen. Unter Einhaltung der Hygieneregeln gilt die Öffnungsoption auch für öffentliche Bibliotheken, Museen, Galerien und Tierparks. Leichte Lockerungen gibt es ab Sonntag auch wieder für den Individualsport. So ist eine „kontaktfreie Sportausübung auf allen Sportanlagen unter freiem Himmel mit bis zu zehn Personen in dokumentierten Gruppen“ erlaubt. Bei Kindern bis zum vollendeten 14. Lebensjahr liegt die Grenze bei 20 Personen. Steigt die Inzidenz wieder über 100 und bleibt drei Tage darüber, tritt die Notbremse wieder in Kraft und die Läden müssten erneut schließen.

Von Luise Fröhlich und Jens Steglich