Die Zahl der Corona-Infizierten ist auch am 1. Mai weiter gestiegen. Im Landkreis Potsdam-Mittelmark sind nunmehr 461 an dem Virus erkrankt. Im Vergleich zum Vortag sind 14 Fälle dazugekommen. Der Krisenstab des Landkreises vermeldet zudem zwei weitere Menschen, die ihre Erkrankung nicht überlebt haben. Beide stammen aus Beelitz. Die Zahl der Verstorbenen erhöht sich damit auf 38 Menschen.

Die meisten Krankheitsfälle werden weiterhin aus Werder/ Havel gemeldet. Dort hat sich die Zahl der Erkrankten im Vergleich zum Vortag von 138 auf nun 143 erhöht. Einen Anstieg um vier weitere Infizierte innerhalb von 24 Stunden, auf jetzt 44 Fälle, hat auch Teltow zu verzeichnen. In Schwielowsee sind ebenfalls zwei weitere Menschen erkrankt, die Gesamtzahl der Fälle hat sich dort auf 19 erhöht. In Kloster Lehnin (16 Fälle), Michendorf (28) und Stahnsdorf (25) kam jeweils ein Neuerkrankter dazu.

77 Menschen in stationärer Behandlung

Am 1. Mai wurden 77 Frauen und Männer aus Potsdam-Mittelmark stationär in Krankenhäusern außerhalb der Landkreises behandelt. Drei Personen wurden am Maifeiertag aus der Klinik entlassen. In angeordneter häuslicher Quarantäne befinden sich 132 Menschen, zehn mehr als am Vortag.

Die Zahl der Verdachtsfälle ist nur in sehr geringem Maß auf 2.261 Personen (+ 1) gestiegen. Davon wurden 435 negativ getestet, die restlichen sind noch in der Abklärung.

Von Christine Lummert