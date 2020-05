Mittelmark

Binnen 24 Stunden hat sich nachweislich ein Mittelmärker neu mit dem Corona-Virus angesteckt. Damit sind innerhalb einer Woche 42 laborbestätigte Fälle hinzugekommen. Bleibt die Ansteckungsrate auf diesem Niveau, muss der Landkreis nicht befürchten die angekündigten Lockerungen in der Eindämmungsverordnung zurücknehmen zu müssen. Bei rund 215 000 Einwohner wäre dies erst nötig, wenn innerhalb der letzten sieben Tage über 100 Neuerkrankungen registriert würden. Nach einer neuen von Bund und Ländern festgelegten Regel sollen in Landkreisen sogenannte Beschränkungskonzepte umgesetzt werden, wenn mehr als 50 Neuerkrankungen pro 100 000 Einwohner innerhalb der letzten sieben Tage registriert werden. Von dieser roten Linie ist Potsdam-Mittelmark aktuell jedenfalls weit entfernt.

Keine neuen Toten

Seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie haben sich in Potsdam-Mittelmark insgesamt 489 Menschen laborbestätigt mit dem Virus angesteckt. Die Dunkelziffer dürfte aber höher liegen. Von den Infizierten gelten über 180 Personen als genesen. 76 Personen werden immer noch in Krankenhäusern außerhalb des Landkreises behandelt. Die Zahl der Todesfälle liegt unverändert bei 39. Aktuell befinden sich 156 (-3) Personen in angeordneter häuslicher Quarantäne. Die Zahl der Verdachtsfälle hat sich erneut erhöht und beträgt 2 415 Personen, davon wurden 449 negativ getestet, die restlichen befinden sich in der Abklärung.

Von Frank Bürstenbinder