Mittelmark

Zur besseren und schnelleren Versorgung von Notfällen will der Landkreis eine neue Rettungswache im Nordwesten von Potsdam-Mittelmark errichten. So ist es in dem bis 2023 reichenden Rettungsdienstbereichsplan festgeschrieben, über den der Kreistag am 5. Dezember beschließen soll. Es wäre die 15. vom Landkrei...