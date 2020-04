Mittelmark

Vor dem Osterfest breitet sich das Corona-Virus im Landkreis ungebremst aus. Seit Mittwoch sind 19 neue Infizierte hinzugekommen. Damit erhöhte sich am Donnerstag die Gesamtzahl der laborbestätigten Fälle auf 245. Der Krisenstab spricht von einer „altersmäßig und gesellschaftlich durchmischten“ Gruppe neuer Fälle. Außerdem müssen immer mehr Patienten in Krankenhäusern behandelt werden. Insgesamt sind es jetzt 44 (+6).

Jetzt sind es elf Tote

Die Zahl der an den Folgen des Corona-Virus verstorbenen Mittelmärker hat sich auf elf erhöht. Im Potsdamer Josefs-Krankenhaus starb eine weitere aus Werder ( Havel) stammende Person. Damit sind bereits vier Menschen aus der Stadt ihren Erkrankungen erlegen. Die anderen Corona-Toten stammen aus Beelitz, Bad Belzig, Kloster Lehnin, Kleinmachnow sowie den Ämtern Brück und Niemegk.

Weniger in Quarantäne

Etwas rückläufig dagegen ist die Zahl jener Menschen, die das Gesundheitsamt in häusliche Quarantäne geschickt hat. Es sind aktuell 183, am Mittwoch waren es noch 214. Die Zahl der Verdachtsfälle ist indessen weiter auf dem Vormarsch. Sie stieg von 1199 auf 1237.

Mit drei Teams

Mit drei Teams will der Landkreis über das Osterfest die Einhaltung der Eindämmungsverordnung auf öffentlichen Plätzen, in Ausflugszielen und Supermärkten kontrollieren. Die Mitarbeiter der Kreisverwaltung sind mit speziellen Westen und Dienstfahrzeugen ausgestattet. Sie arbeiten eng mit den Ordnungsbehörden der Kommunen und der Polizei zusammen. In erster Linie soll präventiv und deeskalierend eingegriffen werden. In hartnäckigen Fällen sind Verwarnungen und das Verhängen von Bußgeldern möglich.

Von Frank Bürstenbinder