Mittelmark

In diesem Jahr wird das Haushaltsvolumen für Potsdam-Mittelmark erstmals die Größenordnung von 500 Millionen Euro überschreiten. „Man soll es ja nicht mehr sagen. Aber das war mal die gewaltige Summe von einer Milliarde D-Mark. Damit haben sich Einnahmen und Ausgaben im Vergleich zum Jahr 2011 mehr als verdoppelt“, verdeutlichte der Fachdienstleiter Finanzen, Michael Klaucke-Meckelburg, den Mitgliedern des Bildungsausschusses die Entwicklung der mittelmärkischen Finanzkraft. Größte Posten sind Ausgaben für Soziales und Personal. Für die wichtigste Einnahmen sorgten die Kommunen mit der Kreisumlage.

Kathrin Menz leitet den Bildungsausschuss des Kreistages. Quelle: privat

Das Gremium unter Leitung von Kathrin Menz ( Die Linke) war der erste Fachausschuss des Kreistages, der sich in dieser Woche mit dem Etatentwurf 2021 beschäftigte. Eigentlich soll der Kreistag den Haushalt am 4. März beschließen. Doch bis dahin ist es noch ein weiter Weg. Der Bildungsausschuss ist jedenfalls noch unentschlossen und konnte sich bei einer Video-Sitzung zu keiner Empfehlung an den Kreistag durchringen. Fraktionsübergreifend enthielten sich alle neun zugeschalteten Mitglieder der Stimme.

Problem: In der Summe von 540 Millionen Euro im Ergebnis- und Finanzhaushalt sehen viele Kreistagsabgeordnete noch einigen Erklärungsbedarf. Außerdem gibt es die Rufe aus Fraktionen nach Mehrausgaben, wogegen die Finanzexperten der Verwaltung vor weiteren freiwilligen Ausgaben warnen. „Nach bisherigen Berechnungen gehen wir von einem Fehlbedarf von 8,5 Millionen Euro aus. Bei dem Gesamthaushalt eine beherrschbare Summe, die dennoch auszugleichen ist. Sollen zusätzliche Gelder ausgegeben werden, müssen wir uns ernsthafte Gedanken darüber machen, wie wir die Lücken schließen wollen“, so Fachdienstleiter Klaucke-Meckelburg. Zudem ginge es den Städten und Gemeinden im Durchschnitt gut. Sie hätten auch bei einer Kreisumlage von 43,5 Prozent Rücklagen angesammelt.

Wenn es nach CDU und Freie Wähler im Kreistag geht, soll der Landkreis jährlich drei Millionen Euro für die Ertüchtigung von Schulen und Kitas in den Kommunen ausgeben. Quelle: MAZ

Eine Anspielung auf die jüngsten Vorschläge der Fraktionen von CDU und BVB Freie Wähler FBB zur Aufstockung des Infrastrukturpakets für die Jahre 2021 bis 2025. Danach werden jährlich Zuwendungen von drei Millionen Euro für Schulen und Kitas gefordert. Eine weitere Million Euro soll jedes Jahr zusätzlich zum Digital-Pakt des Bundes für Schulen bereitgestellt werden. 250 000 Euro soll es jedes Jahr für Sportstätten geben. Alle drei Anträge passierten den Bildungsausschuss einstimmig. Noch ist der Landkreis in der Lage seine freiwilligen Leistungen zu stemmen. Und das bei Beibehaltung von 41,5 Prozent Kreisumlage als wichtigste Einnahmequelle. Unter anderem sind die jährlich 1,5 Millionen Euro im Kreisentwicklungsbudget ein freiwilliger Posten. Für CDU und Freie Wähler reicht diese Summe jedoch nicht aus, um den Nachholebedarf inbesondere von Kommunen zu decken, die nicht einmal Eigengelder für Fördermittelanträge aufbringen können.

In sein Kreisstraßennetz will der Landkreis Potsdam-Mittelmark in diesem Jahr über 26 Millionen Euro stecken. Quelle: Thomas Wachs

Noch nicht auf dem Tisch liegt der Jahresabschluss für 2020, von dem zumindest eine schwarze Null erwartet wird. Die Rücklage des Landkreises erscheint mit über 100 Millionen Euro auf den ersten Blick beträchtlich, doch Fachdienstleiter Klaucke-Meckelburg relativiert die Summe schnell: „Wir bauen gerade eine Schule für 40 Millionen Euro, planen weitere Investitionen in Höhe von 20 Millionen und brauchen 30 Millionen Euro für Rückstellungen, unter anderem für ehemalige Mülldeponien.“ Andere Posten finden sich dagegen nicht im Haushaltsentwurf. Zum Beispiel die Planung für eine neue Sporthalle für das Bad Belziger Fläming-Gymnasium.

Noch nie in der Geschichte wurde in Bad Belzig so viel Geld für den Landkreis verwaltet. Quelle: Frank Bürstenbinder

Worin will der Kreis 2021 noch investieren? Knapp 27 Millionen Euro fließen in das Kreisstraßennetz. 5,6 Millionen Euro kostet der neue Betriebssitz des Kreisstraßenbetriebes in Bad Belzig. Der Neubau der Grace-Hopper-Gesamtschule in Teltow schlägt mit knapp 35 Millionen Euro Baukosten zu Buche. Für acht neue Rettungswachen, darunter in Bollmannsruh, Dahlen, Kloster Lehnin und Niemegk, sind knapp zehn Millionen Euro eingeplant. Auch die Entwicklung eines zentralen Kreishauses wird weiter vorangetrieben. Und zwar in diesem Jahr mit gut acht Millionen Euro.

Beratung mit Bürgermeistern

Wie in diesem Jahr soll es auch 2022 nur einen Einjahreshaushalt geben, um auf mögliche Auswirkungen der Corona-Pandemie flexibler reagieren zu können. Für 2019/20 galt ein Doppelhaushalt. Neben weiteren Fachausschüssen wird es am 8. Februar eine Beratung mit den hauptamtlichen Bürgermeistern und Amtsdirektoren zum Kreishaushalt geben.

Von Frank Bürstenbinder