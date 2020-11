Mittelmark

Wegen der Corona-Pandemie schickt der Landkreis auf den regiobus-Linien ab dem kommenden Montag, 16. November, mehr Busse auf die Straße. Dabei geht es um den morgendlichen Schüler- und Berufsverkehr in der Zeit zwischen 6.30 Uhr und 8 Uhr. „Zum Einsatz kommen zwölf zusätzliche Fahrzeuge auf besonders stark nachgefragten Linien, um mehr Abstand und Sitzplätze zwischen den Fahrgästen zu ermöglichen“, wie regiobus-Sprecherin Anett Lang der MAZ mitteilte.

Vor den regulären Fahrten

Die rund 100 000 Euro kostenden zusätzlichen Fahrten werden voraussichtlich vom Land Brandenburg finanziert und vom Landkreis Potsdam-Mittelmark als Aufgabenträger beauftragt. Die Zusatzfahrten verkehren direkt vor den regulären Fahrten und kommen auf den Linien X1 ( Teltow Bahnhof-Teltow Warthestraße, 553 ( Brandenburg-Lehnin), 569 ( Radewege-Brandenburg und Brandenburg-Radewege), 580 ( Schwanebeck-Dippmannsdorf), 607 ( Ferch-Caputh), 611 (Bergholz-Rehbrücke-Saarmund), 613 ( Caputh-Michendorf), 620 (Teltow-Stahnsdorf), 635 ( Schmergow-Werder), 643 (Neuseddin-Beelitz), 644 (Rieben-Beelitz) und 645 ( Fichtenwalde-Beelitz) zum Einsatz.

Takt wird verdichtet

Auf der Linie 631 werden zwei zusätzliche Fahrten zwischen 6.45 Uhr und 7.15 Uhr von Werder ( Havel) Post bis Potsdam Hauptbahnhof eingeführt. Sie verdichten den 15-Minuten-Takt auf einen Acht- und Sieben-Minuten-Takt und verdoppeln das Fahrtenangebot der Linie 631 in dem Zeitbereich. Die regulären Linienfahrten verkehren weiterhin unverändert. Wie das Unternehmen weiter mitteilte, kommen sowohl regiobus-Fahrzeuge als auch Fahrzeuge von Subunternehmern zum Einsatz.

Kein Fahrscheinverkauf

Diese Fahrzeuge verfügen alle über eine Zulassung für den Linienverkehr, aber zum Teil nur über eine eingeschränkte Technikausstattung. In diesen Fahrzeugen ist kein Fahrscheinverkauf möglich. Der Zustieg ist ausschließlich Fahrgästen mit einer gültigen Fahrkarte gestattet. Die Einschränkung gilt nicht für die zusätzlichen Fahrten auf der Linie 631. „Für die Anzeige der Liniennummer, des Linienverlaufs und des Fahrtziels ist das Steckschild in der Frontscheibe zu beachten“, so Unternehmenssprecherin Lang. Alle Informationen im Internet unter www.regiobus.pm

Von Frank Bürstenbinder