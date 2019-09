Breitbandausbau - Größtes Infrastrukturvorhaben: 50 Millionen Euro für schnelles Internet durch Glasfaserkabel in Potsdam-Mittelmark Jetzt geht es endlich den weißen Internetflecken an den Kragen. Am Donnerstag war Start für den Breitbandausbau in unterversorgten Regionen mit über 11 000 Haushalten.

Vize-Landrat Christian Stein (l.), Landrat Wolfgang Blasig und Alexander Vogler, Leiter Telekom Technik Ost, haben am Donnerstag in der Heimvolkshochschule am Seddiner See den Startschuss für den geförderten Breitbandausbau gegeben. Quelle: Frank Bürstenbinder