Landkreis verkleinert Corona-Krisenstab deutlich

Der Krisenstab des Landkreises Potsdam-Mittelmark zur Corona-Pandemie steht vor einer Neuaufstellung. Diese aber geht in Richtung Personalverringerung. Bisher bestand der Stab aus 30 Männern und Frauen. Darunter waren auch fünf Soldaten der Bundeswehr. Ergänzt wurde er von 45 Mitarbeitern des Kreises, die den Stab unterstützten. Jeweils 15 Mitarbeiter waren im Schichtwechsel vor Ort im Feuerwehrtechnischen Zentrum Beelitz-Heilstätten, wo der Krisenstab an sieben Tagen die Wochen zusammen gekommen ist.

Künftig wird der Stab wesentlich verkleinert, die genaue Zusammensetzung werde derzeit noch erörtert, sagt Vize-Landrat Christian Stein, der auch das neue Team leiten wird. Angesiedelt werden soll dieser Krisenstab künftig beim Gesundheitsamt. Auch er kommt täglich zusammen. „Bei dem Fachbereich wird der Corona-Stab künftig seinen Sitz und vermutlich am Standort Bad Belzig haben. Nach wie vor werde das Gesundheitsamt von 15 Soldaten unterstützt, um Infektionsketten verfolgen zu können, so Stein.

Potsdam-Mittelmark stark betroffen

Mit Stand von Mittwoch gibt es im Landkreis drei Neuinfizierte, insgesamt haben sich bisher 554 Menschen seit Ausbruch der Pandemie mit Corona infiziert. Die Zahlen steigen weiter, aber nicht mehr so rasant wie noch im März und April. Gestorben an Corona sind bisher 41 Mittelmärker.

Hintergrund der Umstrukturierung des Krisenstabes sei nicht der Rückgang an Corona-Neuinfektionen. Im Gegenteil: Stein warnt deutlich, „wir sind noch mitten drin. Es gibt immer noch Neuinfektionen und die Zahl kann auch wieder deutlich steigen“. Grund für die Personalverringerung des Krisenstabes sei der Fakt, dass das Land die Zahl der Corona-Lockerungen erhöht hat. Der Krisenstab hat schlichtweg weniger an Kontroll- und Organisationsaufgaben. „Die Eindämmungsverordnung wird immer weiter gelockert und es gibt weniger Maßnahmen, in deren Folge der Krisenstab das Gesundheitsamt unterstützen muss.“

Appell an Bürger zur Vorsicht

Niemand aber dürfe daraus den Umkehrschluss ziehen, dass Corona-Vorsicht nicht mehr nötig sei: „ Potsdam-Mittelmark ist einer der Landkreise in Brandenburg, die besonders schwer betroffen sind von Corona“, sagt Stein. Durch die Lockerungen hätten viele Menschen das Gefühl, das Virus sei keine Gefahr mehr. Stein appelliert deutlich, weiter auf die Hygiene- und Abstandsregeln zu achten, auch bei Familientreffen und im Job. „Die Hygieneregeln sind das A&O der Eindämmung“, sagt Stein. „Corona ist noch nicht vorbei. Das wäre ein Trugschluss.“

Das aktuelle Geschehen etwa im Zusammenhang mit dem Corona-Ausbruch in der Kita Reckahn mache deutlich, dass die Entwicklung dynamisch sei und sich jeden Tag ändere.

Auch deswegen könne er noch keine Zwischenbilanz der Arbeit des Corona-Krisenstabes ziehen, sagt Christian Stein. „Eine Zwischenbilanz ist schwer zu ziehen, weil die Situation und die Entwicklung nicht greifbar sind. Die Pandemie ist ja noch nicht zu Ende.“

Keine Prognose zu zweiter Welle

Es gelte weiterhin, die Infektionsketten so schnell wie möglich herauszufinden, das sei Sinn und Zweck der Quarantänemaßnahmen für Verdachtsfälle.

Ob eine zweite Welle komme, könne er nicht prognostizieren, sagt der Vize-Landrat. „Das wäre wie in eine Glaskugel zu schauen. Ich hoffe aber für uns alle, dass eine zweite Corona-Welle nicht kommt.“

Nach Angaben von Pressesprecherin Andrea Metzler geht der Landkreis davon aus, dass rund 80 Prozent der Infizierten mittlerweile wieder genesen sind. Wie viele von ihnen Langzeitfolgen durch das gefährliche Virus zurück behalten werden, sei offen, sagt Stein. „Wir bekommen dazu keine Informationen.“

