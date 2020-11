Potsdam-Mittelmark

Mittelmarks Landrat Wolfgang Blasig ( SPD) befindet sich nach einem Herzinfarkt seit Donnerstagabend in einer Klinik. Das teilte Kreissprecherin Andrea Metzler am Freitag mit. Er sei ernsthaft erkrankt und werde für mehrere Wochen ausfallen, heißt es in der Meldung weiter.

Der 1. Beigeordnete des Landkreises, Christian Stein ( CDU), übernimmt die Aufgaben des Landrates, bis Wolfgang Blasig wieder genesen ist. Seit 2009 ist Wolfgang Blasig Landrat in Potsdam-Mittelmark und war zuvor Bürgermeister in Kleinmachnow.

Von MAZonline/fro