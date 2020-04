Preisverfall, Dürre und Corona: Mittelmarks Milchbauern melken von Krise zu Krise

Mittelmark

Die Milchbauern zwischen Havelland und Fläming sind Kummer gewohnt. Seit Jahren melken sie von Krise zu Krise. Jetzt noch Corona. Und möglicherweise die dritte Dürre in Folge. „Wir stehen vor dem schlimmsten Jahr in der Brandenburger Landwirtschaft“, befürchtet Helge Klamke, Betriebsleiter der Agrar Planetal Golzow GmbH. Rund 19 000 Liter Milch liefert das Unternehmen täglich an die Granseer Molkerei Fude + Serrahn. Bei einem Auszahlungspreis von rund 30 Cent je Kilo ist die Milchproduktion schon lange kein auskömmliches Geschäftsmodell mehr. Etwa zehn Cent mehr sollten es sein. Doch es kommt noch schlimmer.

Preissturz nicht aufgehalten

Die coronabedingten Panikkäufe von Päckchenbutter, H-Milch und Schnittkäse haben den Preissturz am Milchmarkt nicht aufgehalten. Die Gastronomie, die in normalen Zeiten 20 Prozent der Milchmenge abnimmt, ist komplett ausgefallen. Der Export nach China, einer der größten Abnehmer von Mager- und Vollmilchpulver, stottert. In anderen importabhängigen Ländern drückt der gefallene Ölpreis auf die Kaufkraft. Alles hängt mit allem zusammen. Auch im Inland steuern die Verbraucher um. Statt neue Hamstervorräte anzulegen, werden wegen der Einkommensverluste nur noch die Lücken in den Kühlschränken gefüllt.

Mehr Milch auf dem Markt

Zu allem Übel geben Milchkühe gerade in dieser Unzeit saisonbedingt mehr Milch. Analysten der Rabobank gehen nach einem Bericht im landwirtschafttlichen Nachrichtenportal agrarheute davon aus, dass der Markt für Milch und Milchprodukte bis 2021 unter Druck gehalten wird. Die unschönen Seiten des Preisverfalls sind jetzt schon in Großbritannien zu sehen, wo verzweifelte Landwirte Milch wegschütten. Auch bei den Milchbauern in den USA ist die Lage extrem kritisch. Agrarheute zitiert den US-Agrarökonomen Mark Stephenson mit der Aussage: „Wir erleben die niedrigsten Milchpreise seit fünf Jahren.“

Betriebsleiter Helge Klamke (l.) von der Agrar Planetal Golzow GmbH und der Vorsitzende der Fiener Agrargenossenschaft Ziesar, Elard von Gottberg, sehen den Milchstandort Potsdam-Mittelmark in Gefahr. Quelle: Frank Bürstenbinder

Milch auf dem Acker entsorgen, weil auf jeden Liter drauf gezahlt wird? Betriebsleiter Klamke glaubt nicht, dass es in Golzow so schlimm wird: „Wir kommen ohnehin von einem niedrigen Niveau und haben bis zum Anschlag Kosten reduziert. Das hilft uns jetzt ein Stück weit. Nur wie lange, kann niemand sagen.“ Wenigstens sei die Granseer Molkerei als Abnehmer breit aufgestellt. Wo jedoch viel Milch zum Beispiel für den italienischen Markt oder zu Schulmilch verarbeitet würde, stünde es um den Absatz dramatisch, weiß Klamke.

Mehr Wertschätzung

Auch für Elard von Gottberg von der Fiener Agrargenossenschaft in Ziesar ist das Verschütten von Milch keine Option. Seine aktuell 375 gemolkenen Kühe bringen es jeden Tag auf 12 000 Liter, die ebenfalls nach Gransee zur Weiterverarbeitung gefahren werden. Um die Verluste in der Milchproduktion zu verringern, entschloss sich das Unternehmen schon vor ein paar Jahren den Tierbestand zu reduzieren und eine ganze Milchviehanlage zu schließen. „Am niedrigen Milchpreis hat das allerdings nichts geändert“, räumt von Gottberg ein. Er wünscht sich wie sein Berufskollege aus Golzow endlich mehr Wertschätzung landwirtschaftlicher Produkte aus der Region durch Politiker und Verbraucher.

Milch auf dem Prüfstand

„Die Corona-Pandemie zeigt, dass Ländergrenzen doch mal ganz schnell zu und Supermarktregale leer sein können. Wenn die Landwirtschaft systemrelevant ist, dann muss ihr in der Krise und auch danach dauerhaft Unterstützung zuteil werden. Ansonsten sehe ich die gesamte Milchwirtschaft auf dem Prüfstand“, so von Gottberg. Bei einer Krisen-Telefonkonferenz der Milcherzeugergemeinschaften in Brandenburg am vergangenen Freitag wurde über verschiedene Möglichkeiten staatlicher Hilfen diskutiert. So könnte die EU wieder anfangen, Lager anzulegen. Denkbar wäre eine freiwillige europäische Milchmengenreduzierung mit einer Entschädigung für die nicht produzierte Menge. Gebraucht würden auch verständliche Handlungsempfehlungen für Corona-Soforthilfen.

Regen fehlt

Sollen nicht noch mehr Milchviehhalter in Brandenburg die Produktion aufgeben, tut Hilfe not. Für Mai und Juni werden Auszahlungspreise von deutlich unter 30 Cent je Kilo prognostiziert. Und die nächste Krise steht schon vor der Stalltür. Auf dem Grünland wächst das Gras nicht. Keine zwei Liter hat es bisher im April auf den Quadratmeter geregnet. Die aus den beiden Vorjahren angespannte Futtersituation verschärft sich. Während die Golzower noch auf Vorräte zurückgreifen können, muss in Ziesar zugekauft werden. Wenn es nicht bald regnet, bahnt sich auch auf den Feldern ein Drama an. Auf leichten Standorten sind die jungen Getreidepflanzen schon im Trockenstress. Der Mais wurde früh gedrillt, um die Bodenfeuchte für das Keimen zu nutzen. Doch ohne Wasser gedeihen die Pflanzen nicht.

Von Frank Bürstenbinder