Vor zehn Tagen hat sich der Teltower Markus Jurziczek ein neues E-Auto gekauft – was er damit nicht machen kann, ist fahren. Da die Zulassungsstelle in Werder unterbesetzt ist, stauen sich die Anträge. Der Frust ist groß.

Sein altes Leasing-Auto hat Jurziczek bereits zurückgegeben, sein neuer „ Renault Zoe“ steht jetzt noch umweltfreundlicher, als er im Betrieb wäre, auf seinem Grundstück. Ohne Kennzeichen darf er schließlich nicht fahren. „Die Prognose ist, dass ich nächste Woche auch nichts bekomme.“ Er ärgert sich: „Das ist ein Unding, dass das so lange dauert.“ Für Personen, die auf ein Auto angewiesen wären, sei das wirklich problematisch. Ein anderer MAZ-Leser musste etwa auf einen Leihwagen zurückgreifen. Kosten, auf denen er wohl sitzen bleiben wird.

Kreis: Situation ist mehr als prekär

Selbst der Landkreis bezeichnet die Situation in der Zulassungsstelle als „mehr als prekär“. Aufgrund von Erkrankungen und Personalweggangs wären vier Stellen unbesetzt. Die Verfahren für die Nachbesetzung und die Vertretungen seien zwar gestartet, aber noch nicht abgeschlossen. Nun sollen ab Montag die beiden Mitarbeiter der Bootszulassung vorübergehend in der Kfz-Zulassungsstelle mithelfen.

Doch es ist fraglich, wie schnell sich die Situation wirklich verbessert: Nicht nur, dass die Termine schon bis Mitte Juli ausgebucht sind. Es sind auch schon rund 450 weitere Anfragen aufgelaufen – während gleichzeitig viele Bürger damit argumentieren, ihr Auto für den Urlaub zu benötigen, so der Kreis. Auch würde offenbar der Autohandel nach den Schließzeiten boomen. Jurziczek fragt sich auch, wie sich demnächst die E-Prämie für Autos und die Mehrwertsteuersenkung auf die Situation auswirken werden. „Das wäre es schon peinlich, wenn die Bearbeitungszeiten dann 30 Tage betragen.“

Enormer Rückstau bei Zulassungsdiensten

Zulassungsdienste dürfen derzeit nur eine begrenzte Anzahl von Anträgen einreichen, was auch dort teilweise zu einem enormen Rückstau geführt hat. Der Geschäftsführer eines dieser Dienstleister, der aufgrund der angespannten Situation nicht genannt werden möchte, sagt, dass es bei ihm täglich nur zehn Anmeldungen sind. Während der Amtsschließungen aufgrund von Corona hätten sich rund 50 Personen jeden Tag an ihn gewandt, dazu kamen noch bis zu 15 Anmeldungen aus Autohäusern. Inzwischen sei sein Dienst beim Abarbeiten am 25. Mai angekommen, rund 300 Anträge warten noch. „Die Unzufriedenheit bei den Kunden ist enorm.“ Auf seiner Homepage gibt er eine aktuelle Wartezeit von rund 16 Werktagen an. „Sowas hatten wir noch nie. Berlin ist immer schon ein schlimmes Amt gewesen, aber jetzt hat Werder es geschafft, das zu toppen.“ Den Ärger merkt auch die Behörde: Bis zu 15 Beschwerden gibt es am Tag, teilweise kommen die verärgerten Bürger auch persönlich. Ohne Termin mache das aber keinen Sinn, so der Kreis.

Landrat bittet um Geduld

Der Chef des Zulassungsdienstes hofft nun, dass es ab nächster Woche besser wird. 15 Anträge darf er dann täglich stellen. „Die Tendenz ist steigend“, ist er optimistisch. Denn auch für sein Unternehmen sei es ein finanzielles Problem, wenn die Anträge nicht bearbeitet würden. Er habe sich deswegen schon zweimal an Landrat Wolfgang Blasig ( SPD) und Ministerpräsidenten Dietmar Woidke ( SPD) gewandt.

Auch Jurziczek hat sich an Landrat gewandt. Gestern kam die Antwort. Nach der Erklärung, es handle sich um Personalnot, schließt Blasig: „Es bleibt mir nichts übrig, als bei Ihnen um Geduld zu bitten, mit dem Versprechen, dass Ihr Anliegen vom Landkreis Potsdam-Mittelmark zu gegebener Zeit bearbeitet wird.“

Von Konstanze Kobel-Höller