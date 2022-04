Templiner Vorstadt

Die Evakuierung wäre beinahe schief gegangen: Nach mehreren Versuchen, einen Rettungstransport an die ukrainische Grenze zu organisieren, hatte der Tierschutzverein (TSV) Potsdam am 24. März endlich eine Übergabe an der Grenze Polens zur Ukraine vereinbart, doch die Aktion wäre im letzten Moment beinahe gescheitert. 22 Uhr wollte man sich am Grenzübergang mit einem Kurier treffen, doch die Potsdamer warteten und warteten, ohne dass etwas geschah. Drei Wochen Vorarbeit und fast 1000 Kilometer bis zum Treff, auf private Kosten – alles umsonst?

Dann kam ein Anruf vom Kurier: Der ukrainische Grenzschutz hatte ihn nicht nach Polen gelassen; bis heute weiß niemand, warum. Man vereinbarte einen anderen Übergang, und in der Nacht zu Samstag klappte es dann dort. Der TSV und ein Mitglied der Tierhilfe Ukraine übernahmen drei Hundewelpen, zwei erwachsene Hunde und zwei Katzen; das Tierheim Potsdam nahm die Hunde auf.

„Allen geht es bestens“, versicherte TSV-Vorstand Günter Hein an diesem Donnerstag gegenüber der Märkischen Allgemeinen Zeitung. Naja, nicht ganz: Vereinsärztin Gerit Raila hat im Fell von zwei Welpen eine Pilzerkrankung festgestellt, die behandelt werden muss. Alle fünf sind nun in Quarantäne und müssen noch etwa zwei Wochen isoliert bleiben, bis die Behandlung mit einer Tinktur angeschlagen hat. Erst dann können sie vermittelt werden.

Drei schwarze Hundewelpen aus der Ukraine warten derzeit im Tierheim Potsdam auf neue Besitzer. Sie bleiben noch zwei Wochen in Quarantäne. Quelle: Rainer Schüler

„Tausende Tiere irren in der Ukraine umher“, sagt Heim-Chefin Schwarze: „Manche hatten das Glück, in einem Heim aufgenommen zu werden.“ Aber auch dort sind sie nicht sicher. Deshalb habe das Kiewer Heim in Deutschland um Hilfe gebeten.

Nach dem ersten Hilfstransport erwägt der Tierschutzverein nun einen zweiten, kann ihn aber erst planen, wenn er genügend Geld dafür gesammelt hat. Rund 1000 Euro kostet die Aktion. Wer helfen möchte, melde sich beim Verein, der seinen Sitz auf dem so genannten Sago-Gelände an der Michendorfer Chaussee hat.

Die drei Welpen Anton, Anur und Aktar sowie die erwachsenen, aber auch noch jungen Hunde Emil und Gerda warten dort auf neue Besitzer. Alle Tiere haben einen internationalen Impfpass der Ukraine, sind geimpft und gechippt. Aber in Deutschland händigt man ihnen einen EU-Impfpass aus.

Der Tierschutzverein Potsdam arbeitet auf dem Sago-Gelände n der Michendorfer Chaussee. Quelle: Rainer Schüler

Derzeit leben im Potsdamer Heim zehn Hunde, acht Katzen, fünf Kaninchen und Hamster „Bingo“, der aber demnächst ein neues Zuhause findet. Alle Tiere kommen nach Auskunft von Hein in eine zehntägige Quarantäne, werden ärztlich untersucht und bei Bedarf behandelt. Am Tag der offenen Tür am 30. April kann man sich vor Ort ein Bild machen von den Tieren und der Arbeit des Vereins, der nach dem ersten ausgebauten Haus auch ein zweites in die Sanierungsplanung nimmt.

Von Rainer Schüler