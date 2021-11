Potsdam / Werder (Havel)

Sie rief schon aus dem Auto laut nach ihm, und er rief sie vom Wasser aus: Das wegen eines verschluckten Angelhakens notoperierte Schwanenmädchen aus Töplitz ist jetzt wieder mit ihrem Mann vereint. Die Tierrettung Potsdam hat sie nach der Notoperation vom 11. November in Berlin nun zu dem See zurück gebracht, aus dem sie am selben Tage gerettet worden war: Hoffnungslos in dicken Angelschnüren verheddert, hatte sie sich keinen Meter mehr fortbewegen können und wäre ohne die Hilfe der Menschen mit Sicherheit verhungert.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Auch der Töplitzer Fliesenleger Lars Drescher (48), der am Donnerstag vergangener Woche auf seiner Hunderunde mit Basko das Drama entdeckt und über den örtlichen Angelverein Alarm geschlagen hatte, konnte den Schwan nicht an Land ziehen.

Lars Drescher war am 11. November mit seinem Hund Baso am See unterwegs, als er den verunglückten Schwan entdeckte und Hilfe organisierte. Quelle: Rainer Schüler

„Die war total mit Angelsehne umwickelt“, erzählte er jetzt am Freitag, als er zufällig auch Augenzeuge der Familienzusammenführung wurde und das erste Mal das Video von der Rettungsaktion sah: Der Potsdamer Feuerwehrmann Steffen Agatz war barbeinig ins eiskalte Wasser gestiegen und hatte die Schwänin an Land geholt.

Agatz fuhr sie auch nach Berlin-Reinickendorf zur Tierarztpraxis Rödiger, die das Tier röntgte, narkotisierte und einen 3,5 Zentimeter langen Angelhaken aus ihrem Hals herausoperierte – auf eigene Kosten, wie Agatz berichtet. „Die lieben halt Wildtiere, wie wir als Retter auch.“ Nach der OP wurde Gretel eine Woche lang bei der Wildtierrettung Oranienburg in Wensickendorf beobachtet und gepflegt. Sie fraß wieder und drängte ständig ins Freie; so holte man sie also wieder ab. Sie ist in der Natur an ihrem silbrigen Hals erkennbar – eine aufgesprühte Wundabdeckung zum Verschluss der Narbe, deren Fäden sich selbst zersetzen werden.

Steffen Agatz (l.) und Jörg Seydel (r.) sind von der Tierrettung Potsdam. Sie brachten Gretel nach ihrer Not-OP nach Töplitz zurück und trafen dort auf Lars Drescher, der Gretels Unglück auf seiner Hunde-Runde entdeckt hatte. Drescher schaut sich Agatz’ Video von der Rettung an. Quelle: Rainer Schüler

Feuerwehrmann Steffen Agatz aus Geltow und Sanitärinstallateur Jörg Seydel aus Kloster Lehnin sind schwanenerfahrene Mitglieder der Tierrettung Potsdam und brachten die operierte Schwänin von Wensickendorf nach Töplitz. Beide mussten kichern, als die von einer schweren Arthrose in einem Bein geplagte Schwänin beim Aussetzen vom Ufer aus kopfüber ins Wasser fiel, dann jedoch eiligst lospaddelte zu ihrem Hänsel. Die beiden Schwäne trafen sich in der Seemitte, fielen sich förmlich in die Arme, umschlangen sich mit den Hälsen – eine berührende, freudige Begrüßung.

Einen Dank werden die Retter von ihnen jedoch nie erleben. „Für Gretel bin ich der Böse“, sagte Agatz: „Ich war es ja, der sie gepackt, in eine Mülltüte gesteckt und mit dem Auto weg gefahren habe. Bei jedem Fangversuch, erst recht bei gescheiterten, werden die Tiere misstrauischer. Die merken sich sogar Gesichter.“

Fangen bedeutet Mega-Stress

Für Wasservögel sei ein Fangversuch allerhöchster Stress, sagt Agatz: „Die Vögel können schon mal tot umfallen dabei.“ Das sei bei anderen Wildtieren anders. Eichhörnchen etwa betteln Menschen um Hilfe an, wenn sie schwer verletzt sind oder am Verhungern: „Die laufen uns hinterher oder klettern an uns hoch“, erzählt der Retter: „Manche Menschen haben Angst vor Infektionen wie Tollwut und treten nach den Tieren. Aber Tollwut gibt es Deutschland faktisch nicht mehr. Und diese Anhänglichkeit ist ein Flehen um Hilfe.“

Treu für’s Leben?

Schwäne gelten als monogam und können eine Beziehung ihr Leben lang aufrechterhalten. Nach dem Tod des Partners bindet sich der Hinterbliebene allerdings auch oft an einen neuen Gefährten. „Man weiß, dass sie trauern“, sagt Agatz: „Wahrscheinlich bleiben viele als Witwe oder Witwer auch den Rest ihres Lebens allein.“

Zur Galerie Auf einem kleinen See in Töplitz hatte sich eine Schwanenmutter in Angelresten verfangen und einen großen Haken tief verschluckt. Sie musste in Berlin notoperiert werden.

Dieses Paar hat Jahr für Jahr etwa drei Junge durchgebracht. Waschbären, Füchse und zuweilen Ratten dezimieren immer wieder ihre Brut, zumal diese Schwäne nicht den Luxus ihrer Artgenossen an den Römischen Bädern von Potsdam haben, auf einer Insel im See zu nisten: Ihr Nest ist über Land erreichbar. „Ein Schwan verteidigt seinen Nachwuchs“, sagt Agatz: „Aber gegen Fuchs und Waschbär hat er kaum eine Chance.“

Der Mensch ist auch ein Feind

Unwissentlich sind aber auch die Menschen Feinde dieser Tiere. Agatz ist sich ziemlich sicher, dass die Angelschnüre von Kinder stammen: „So dicke Schnüre benutzt heute kein richtiger Angler mehr; die nehmen geflochtene Schnüre in der Hakennähe. Und der Haken ist viel zu groß. Auf was für Fische will man in dem Tümpel damit gehen?“

Von Rainer Schüler