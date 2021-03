Brandenburg/H

April, April! Die Anfang März gefasste und wenig später öffentlich artikulierte Hoffnung, nach fünf Monaten ohne Publikum am 1. April wieder Gäste im Brandenburger Theater (BT) begrüßen zu können, hat sich als bitterböser, corona-verseuchter Aprilscherz erwiesen.

Der Oster-Spielplan des künstlerischen Leiters Frank Martin Widmaier ist nur noch Makulatur. Mindestens bis zum 30. April wird es im BT keine Vorstellungen für Besucher geben. Ein paar Stücke der abgespielten Produktionen wird das BT aus der Konserve ins Netz stellen oder über den Stadtfunk zu verbreiten versuchen. Allein: Richtiges Theater ist das nicht.

Sich davon, was Theater sein könnte, ein Bild zu machen, dazu hatte Widmaier am Wochenende Medien eingeladen. Am 4. Dezember 2020 waren die Proben für die Kurzoper „Pimpinone“ mit dem Ziel unterbrochen worden, sich wenige Tage später zur Weiterarbeit zu treffen. Dann kam der zweite Lockdown. Es sollten fast vier Monate vergehen, bis sich das kleine Team, dass das musikalische Lustspiel von Georg Philipp Telemann auf die Bühne zu bringen versucht, sich wieder im BT traf: Vor, auf und hinter der Bühne und im Orchestergraben. Zuvor hatten sich alle Teilnehmer der Probe einem Corona-Test unterzogen.

Frank-Martin Widmaier, Philina Kahl, Elena Bechert und Sebastian Noack (v.r.) bei der Probe. Quelle: Benno Rougk

„Es ist eigenartig, monatelang nur allein zu üben und jetzt wieder hier mit kleiner Besetzung im Graben zu sitzen. Aber schön“, sagt der Bratscher Geraldo Brandigi, ein Urgestein der Brandenburger Symphoniker. Die Cellistin Ute Döhring pflichtet ihm bei.

Auf der Bühne stehen Elena Bechter als Vespetta und Sebastian Noack als Pimpinone. Noch ohne Perücke und Schuhe stehen sie im gleißenden Scheinwerferlicht und schauen in den Orchestergraben. Dort sitzen auf Abstand ein Dutzend Musiker die unter der Leitung von Elina Albach musizieren wollen.

Elina Ahlbach, im Jahr nach dem Mauerfall geboren, ist eine Ausnahmemusikerin. Eine Meisterin am Cembalo, die mit dem Opus Klassik und anderen Preisen ausgezeichnet wurde und der jetzt die musikalische Leitung anvertraut wurde. Die junge Frau, die das Orchester führt, begleitet den Einakter auch selbst am Cembalo. Wie selbstverständlich übernimmt sie wieder die Führung.

In kleiner Besetzung und immer auf Abstand: Die Brandenburger Symphoniker unter Leitung von Elina Ahlbach im Orchestergraben. Quelle: Benno Rougk

Musiker und Sänger hängen an ihren Lippen. Bestimmt und ohne zu zaudern gibt sie die Einsätze, unterbricht, kritisiert, lobt und spielt wie seiltanzend ihren Part am Cembalo. „Es ist furchtbar, ohne Bühne, ohne Publikum“, sagt sie. Schließlich „ist man Musiker, weil man zusammen Musik machen will.“ Insofern sei es „eine belastende Zeit ohne Konzerte gewesen.“ Und noch immer sei unklar „wann wir das Stück das erste Mal vor Publikum spielen.“

Bange Ungewissheit

Für Widmaier ist die Ungewissheit ein Graus. Er weiß, das BT steht vor einer Zäsur. Sein Ansatz, selbst wieder Musiktheater zu produzieren, wird kritisch beäugt. 2019 wurde jede Karte für einen Besucher des selbstproduzierten Musiktheaters mit gut 320 Euro subventioniert, pro Konzertkarte sind es nur 168 Euro.

Widmaier weiß: Das Musiktheater die teuerste Sparte, die Projektfinanzierung auf Dauer ungeklärt und die Nutzung aller Gewerke und Künstler für das Musiktheater führt die Theaterdisposition und die Infrastruktur des Hauses schnell an ihre Grenzen.

Doch er ist überzeugt: Eigenproduktionen im Musiktheater seien der Schlüssel zum Erfolg. Das Publikum wolle das. Philina Kahl will es ebenso. Die junge Regisseurin, der die Corona-Pause unerwartet viel Zeit für ihr medizinisches Staatsexamen gibt, hat Widmaier eineinhalb Jahre assistiert und steht nun eigenverantwortlich als Regisseurin vor einem Profi-Ensemble.

Erste eigene Regie

Ihre nur scheinbar unbedarfte Frische, gepaart mit konzentrierter Ernsthaftigkeit, nötigt auch den alten Hausen im Haus Respekt ab. Widmaier hält sich zurück, ist an diesem Tag aber immer dicht dabei, wenn sich seine Entdeckung nun als Regisseurin erste Sporen verdient.

Der Stoff, den Philina Kahl auf die Bühne bringt ist als Thema ein Klassiker. Die aus armen Verhältnissen stammende schöne Vespetta dient sich dem alten und wohlhabenden Pimpinone als Haushälterin an. Er verliebt sich, hält um ihre Hand an und verspricht ihr viel Geld für die Brautausstattung.

Nach der Hochzeit sieht Vespetta als Ehefrau ihr Dienstverhältnis als erloschen an und genießt ihre neue Freiheit als Dame. Pimpinone bereut, doch Vespetta droht ihm, die Mitgift einzufordern, wenn er ihr freies Leben nicht duldet.

Akribische Probenarbeit

Der Stoff wirkt authentisch, nicht zuletzt weil die Rolle der jungen Sopranistin Elena Bechter, Jahrgang 1995, auf den Leib geschnitten ist. Bechter, die auch schon als Bastienne in der kleinen Mozartoper im Vorjahr am BT zu gefallen wusste, weiß das auch in einer Probe nach vier Monaten Pause zu tun.

Immer wieder übt Elina Ahlbach einzelne Takte mit Elena Bechter und dem Bariton Sebastian Noack, die sich die Töne wie Bälle mit den Geigen zuwerfen. Dazwischen immer wieder ein Blick auf das IpadPro, auf dem die Partitur gespeichert ist und wo all die kleinen Fehler und Fallstricke notiert sind, die sich Ahlbach aus den Aufnahmen der letzten Probe herausgefiltert hat.

Schmetterling als Hoffnungsschimmer

Irgendwann, die Probe neigt sich dem Ende zu und nach einer Pause soll das knapp einstündige Stück noch einmal ganz aufgeführt werden, wollen Elina Ahlbach und Philina Kahl die Sänger und das Orchester eine Arie lang gemeinsam singen, spielen und musizieren lassen.

Die beiden Sänger verlassen den Bühnenrand um sich umzuziehen, die Musiker warten oder stimmen ein, die Bühne ist leer. Da krabbelt, niemand weiß aus welcher Ritze er kommt, ein Tagpfauenauge in die Mitte des Spots, der den Bühnenrand beleuchtet. In der Wärme des Strahlers bereitet der Schmetterling seine Flügel, verharrt eine halbe Minute und fliegt, als die Sänger wieder auf die Bühne treten. Er dreht zwei Runden über der Bühne und verschwindet im Dunkel.

„Wir sehen uns wieder!“

Wenn es einem Schmetterling gelingt, diese kulturfeindliche Zeit zu überleben, wird das auch für ein Theater gelten! Trotz all der Widrigkeiten, trotz Zank und Streit und Führungschaos.

Für die Künstler und Techniker, die an diesem Nachmittag – von dem man nicht weiß, wann er sich wiederholt – gemeinsam an einer Idee arbeiten und Kunst schaffen, ist all nicht wichtig, was Verwaltung und Politik bewegt. Kunst ist Optimismus und wie ein Schmetterling im kalten März. „Wir sehen uns wieder, auch wenn es erst nächste Jahr ist“, verspricht Elina Ahlbach dem Team.

Von Benno Rougk