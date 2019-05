Borkheide

Der Sommer naht und im Hans-Grade-Jahr stehen in Borkheide gleich mehrere Events vor der Tür. So präsentieren am 13. und 14. Juni die Kinder der Hans-Grade-Grundschule ein Theaterstück.

Etwa einen Monat später, genauer am 19. und 20. Juli, findet auf dem Borkheider Flugplatz zum zweiten Mal das „Baum und Borke“-Open-Air-Festival statt. Neben elf Bands erwartet die Besucher zudem ein umfangreiches Kinder- und Familienprogramm.

Weiter geht es am 14. und 15. September, wenn der 140. Geburtstag von Hans Grade gefeiert wird. Außerdem erhielt der Flugpionier vor 110 Jahren den Lanz-Preis der Lüfte und Hans Grade kam vor 110 Jahren nach Borkheide – es gibt also allen Grund zum Feiern.

Das Programm für die beiden Tage wird noch erarbeitet. Beginn soll an beiden Tagen aber ab jeweils 14 Uhr auf dem Museumsgelände an der IL 18 sein.

30. Jahrestag der IL 18-Landung

Zum feierlichen Abschluss des Hans-Grade-Sommers findet am 26. Oktober der Aktionstag „Feuer und Flamme“ in ganz Brandenburg statt, bei dem zahlreiche Museen ihre Türen öffnen und die Besucher mit speziellen Programmen erfreuen.

Erinnert wird dann zum Beispiel auch an den 30. Jahrestag der Landung der IL 18 in Borkheide. Am 16. November 1989 landete die Interflug-Maschine nach über 34.000 Stunden Flugeinsatz sicher auf der Waldwiese nahe des ehemaligen Flugplatzes von Hans Grade in Borkheide.

Meisterleistung der Flugkunst

Eine Meisterleistung der Flugkunst, denn der Besatzung standen für die Landung der Maschine lediglich 800 Meter zur Verfügung. Die Flugzeugcrew brachte die Maschine sogar nach 500 Metern zum Stehen und fanden mit ihrer spektakulären Landung den Weg ins Guinnessbuch der Rekorde.

Von Johanna Uminski