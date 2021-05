Potsdam/Werder(Havel)

Mit einem Abstand von 20 bis 30 Metern trudelten sie alle nach und nach in Potsdam ein: Die rund 70 Boote aus Häfen der Mittelmark und aus Potsdam, die am Samstag mit einer Wasserdemonstration auf der Havel auf die schwierige Situation in der Pandemie aufmerksam machten. Die Bootsverleiher leiden derzeit vor allem unter den Verlusten, die entstehen, weil wegen der Corona-Verordnungen Vercharterungen mit Übernachtungen verboten sind.

Den Bootskorso organisiert hat Bennet Seidel, Chef der Firma Yachtcharter Werder (Havel), der dafür mehrere Kolleginnen und Kollegen aus dem Umland angesprochen hat. Dabei waren wohl unter anderem der Yachthafen Potsdam sowie die internationalen Locaboats, die eine Basis in Potsdam haben. Außerdem sind Vertreter aus der Gastronomie und der Hotellerie mitgefahren, wie Seidel am Samstag noch einmal bestätigte.

„Ich bin sehr zufrieden mit der Aktion heute“, erzählte er am Nachmittag am Telefon. Gegen 14.30 Uhr befand sich der Korso bereits wieder auf dem Rückweg nach Werder (Havel). Von dort starteten die Boote gegen 12 Uhr und fuhren durch das Caputher Gemünd über Caputh, den Templiner See, durch Potsdam West, an der Freundschaftsinsel vorbei bis hin zur Glienicker Brücke. Auf der Höhe vom Babelsberger Park wurde gewendet. „Ich muss mich gerade aufs Wenden konzentrieren“, antwortete Seidel deswegen auch kurz nach 14 Uhr auf die erste MAZ-Anfrage , „ich rufe Sie gleich zurück.“

Sehr zufrieden sei er nicht nur wegen der regen Beteiligung, sondern auch wegen der guten Laune, die alle versprühten, wegen des guten Wetters und vor allem wegen der guten Zusammenarbeit mit der Wasserschutzpolizei. Die hat den Korso mit ein paar Booten begleitet, Vorkommnisse habe es nicht gegeben. „Wir waren gut im Zeitplan und auch ordentlich laut auf der Havel“, sagt Seidel.

Unterwegs waren die Boote mit einer Geschwindigkeit von etwa 9 Kilometer pro Stunde, das sei die Vorgabe der Polizei gewesen. Ein kleines Hausboot ist deswegen etwas zurück gefallen – es konnte nicht schneller als 6 Kilometer pro Stunde fahren, wie Seidel erzählt. Kurz vor 14 Uhr ist es noch in der Neustädter Havelbucht zu sehen gewesen, von Deck dröhnte laute Musik, an der Seite des Schiffes war ein Banner befestigt. „Macht das Leben laut“, war darauf zu lesen. „Auf dem Rückweg konnte es sich gut wieder in den Korso einreihen, das hat uns gefreut“, erzählt Seidel.

Die Frage, warum eine Familie auf ihrem eigenen Boot übernachten darf, auf einem gecharterten Boot am selben Steg aber nicht, treibt im Umland wie berichtet bereits einige Zeit die Hafenbetreiber um. „Wir verstehen einfach nicht, warum wir zwar Boote tageweise vermieten dürfen, aber nicht über Nacht“, sagte Seidel gegenüber der MAZ. „Eigentlich sind wir die kontaktloseste Art Urlaub zu machen, aber durch die Corona-Regeln erhalten wir derzeit ständig Absagen und fahren enorme finanzielle Verluste ein.“

