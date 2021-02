Berlin

Sieben Horrorgeschichten sind es, die Staatsanwältin Katrin Frauenkron an diesem Mittwochnachmittag im Landgericht Berlin erzählen muss. Sie tut es schnell, ohne Emotionen in der Stimme. Sechs Vergewaltigungen, eine davon bei einem minderjährigen Opfer, eine versuchte Vergewaltigung. Körperverletzung, Drohungen.

Der Angeklagte sitzt hinter Glas, er hat sich erst vorführen lassen, nachdem die Kameras aus dem Saal waren. Er wirkt klein, vielleicht geduckt, auch er lässt keine emotionale Regung erkennen. Auf die Fragen des vorsitzenden Richters Ralf Vogl nach Geburtsdatum oder Familienstand antwortet er leise. Im November 1990 geboren. Aus Serbien. Ledig. Elektromechaniker. Keine Wohnanschrift in Deutschland.

Ralf Vogl, vorsitzender Richter im Prozess von Sinisa K., dem mutmaßlichen Serienvergewaltiger. Quelle: Konstanze Kobel-Höller

Einen Monat lang soll er die Region Potsdam, Kleinmachnow und Wannsee in Angst und Schrecken versetzt haben. Die Staatsanwältin liest Details vor, die man nicht hören möchte: Einer 14-Jährigen soll er einen Schraubendreher an den Hals gehalten haben, damit sie einen Freund anruft und um Geld bittet. Dann soll er sie vergewaltigt haben, zum Abschied noch mal 2000 Euro gefordert haben. Zehn Tage habe sie Zeit, den Betrag aufzutreiben. In einem anderen Fall bedrohte er eine Frau mit einem Messer.

Staatsanwältin Katrin Frauenkron beim Prozess von Sinisa K.. Quelle: Konstanze Kobel-Höller

Jeder Fall enthüllt eine andere Grausamkeit. „Sie flehte ihn an“, liest die Staatsanwältin vor. Einer 18-Jährigen habe er versprochen „I won’t touch you“, „Ich werde dich nicht anfassen“, nachdem er sie schon gewürgt hatte, gehen die Vorwürfe weiter. Ihr Versuch, ihn mit einer Trinkflasche zu schlagen, sei erfolglos geblieben – seiner, sie zu vergewaltigen, auch. Der einzige Fall, in dem es bei einem Versuch blieb. Was die Frau bis dahin laut Frauenkron erleben musste, möchte dennoch niemand durchmachen.

Als ein paar Stunden später eine Kleinmachnower Joggerin ihrem Vergewaltiger zuredet, von ihr abzulassen, soll der Angeklagte in einem Wutanfall ihren Kopf mehrmals gegen einen Baumstamm geschlagen haben. Nach der mehrfachen Vergewaltigung verabredete sich der mutmaßliche Täter dann mit ihr für den nächsten Tag und ihr sein Fahrrad für den Heimweg überlassen haben. Einem weiteren Opfer, das er zunächst nach dem Weg gefragt und es dann in den Wald gezerrt und gewürgt haben soll, soll er gesagt haben: „Just ten minutes sex and then go home“, „Nur zehn Minuten Sex und dann nach geh nach Hause“.

Todesangst, Würgen, mehrfache Vergewaltigungen

Frauenkron spricht von Atemnot und Todesangst bei den Opfern, dass sie noch mehr gewürgt wurden, wenn sie sich wehrten. Von Schmerzen, Abschürfungen und Hämatomen. Dass sie flehten, er möge sie verschonen, doch damit keine Chance hatten, der Angeklagte soll gnadenlos vorgegangen sein. Dass die Opfer nach ihren meist mehrfachen Vergewaltigungen in allen möglichen Varianten vom mutmaßlichen Täter zum nächsten Waldweg begleitet wurden und dann oft noch Drohungen mit auf den Weg bekommen hatten: „Er hat gedroht, sie umzubringen, wenn sie davon sprechen würde.“ Nicht einmal ansatzweise können sich Zuhörer vorstellen, was sich in diesen Stunden abgespielt hat – oder was in dem Kopf eines Mannes vorgeht, der zu solchen Taten fähig ist.

Anwalt Ingmar Pauli verteidigt Sinisa K.. Er vertritt auch den Kudamm-Raser. Quelle: Konstanze Kobel-Höller

Sinisa K., der sich für die sechs vollendete Vergewaltigungen, eine versuchte Vergewaltigung, räuberische Erpressung und gefährliche Körperverletzung vor dem Landgericht verantworten muss, wird von einem prominenten Anwalt vertreten: Ingmar Pauli spricht für den 30-Jährigen, wie auch schon für den Kudamm-Raser. Am Mittwoch hat er nicht viel zu sagen – doch was er sagt, überrascht, nachdem der Angeklagte sich bisher noch nicht zu den Vorwürfen geäußert hat: „Mein Mandant räumt die Taten, wie sie in der Anklageschrift stehen, ein und bereut sie aufrichtig.“ Mehr gibt es bei der Prozesseröffnung für ihn nicht zu tun.

Fünf Jahre Haft in Serbien wegen Vergewaltigung

Mehr als fünf Jahre hat der Angeklagte schon in Serbien wegen Vergewaltigung in Haft verbracht, insgesamt ist von fünf Urteilen die Rede, doch nur eines ist einschlägig. Roland Weber, Vertreter der Nebenklägerin aus Kleinmachnow, erklärt, dass diese Strafen bei der Urteilsfindung in Berlin Berücksichtigung finden werden. Er geht davon aus, „dass es sich um einen hoch gefährlichen Serientäter“ handle.

Die Opfer seien durchgehend auch psychisch schwer verletzt worden. Einige würden noch heute sehr unter den Folgen leiden. In dem Prozess, der bis Mitte Mai an weiteren 15 Tagen angesetzt ist, wird versucht, den Frauen eine Aussage zu ersparen, um die Gefahr einer Re-Traumatisierung zu vermeiden. Da aber das Geständnis so knapp ausgefallen sei, könnte diese Absicht in Gefahr sein, die Strafkammer müsse nun überlegen, wie eine vernünftige Beweisaufnahme erfolgen könne.

Nebenkläger fordert Sicherheitsverwahrung

Aus seiner Sicht sei hier nicht nur eine Haftstrafe angebracht, sondern es sei die Sicherungsverwahrung angezeigt. „Das sind monströse Taten von ungeheuerlicher Brutalität, wie sie höchst, höchst selten vorkommen“, sagte Weber. Auch die Häufigkeit innerhalb der kurzen Zeitspanne und die Art und Weise gibt er zu bedenken. „Hier gilt es, die Gesellschaft vor diesem Mann zu schützen.“

Von Konstanze Kobel-Höller