Werder (Havel)

Seit drei Jahren hat sie ihre Eltern in Moskau nicht mehr gesehen. „Wegen Covid“, sagt Katerina Belkina. Und jetzt? Die russische Fotokünstlerin, die seit knapp anderthalb Jahren in Glindow lebt, hat keine Ahnung, wann sie da wieder hin kann – wegen dem Krieg. „Es ist so ein Frust“, stöhnt sie, aber vor allem ein totaler Schock. Denn dass Putin so weit gehen würde, damit hätte sie nie im Leben gerechnet.

Frust, Trauer aber auch Wut, so umschreibt die 47-jährige Künstlerin ihre derzeitige Gefühlslage. In den ersten Tagen war sie kaum in der Lage, sich zum Einmarsch der russischen Truppen in die Ukraine zu äußern. Sie war wie gelähmt, vergrub sich in ihrer Arbeit, tauschte sich nur mit engen Freunden aus – nicht nur mit Russen, sondern auch mit Ukrainern, wie sie betont.

Belkinas feministische Gesellschaftskritik

Und musste lernen, dass es darunter auch ein paar Putin-Fans gibt. Nur ein paar, wohlgemerkt. Das Gros ihres Freundeskreises, mit dem sie per Telefon, Facebook, Instagram und Telegram Kontakt hält, ist genauso entsetzt wie sie. Über den Krieg – und über die dreiste Propaganda. Und sie kann es nicht fassen, dass die so reibungslos funktioniert.

Katerina Belkina stand ihrer Heimat schon vor dem Krieg kritisch gegenüber. Die hyperrealistischen Arbeiten der feministischen Künstlerin – meist eine Mischung aus digitaler Fotografie und computergestützter Malerei – thematisieren die patriarchalen Verhältnisse in der russische Gesellschaft. Ihre Bilder zeigen häufig seelenlose, artifiziell gestylte Menschen in einer entfremdeten Welt. Eine postsowjetische Welt des Geldes und der Macht.

Geboren wurde sie in der Sowjetunion – in Kuibyschew, wie das heutige Samara von 1935 bis 1990 hieß. „Ich bin in einem Land und einer Stadt zur Welt gekommen, die es beide heute nicht mehr gibt“, sagte sie einmal schnippisch. Künstlerisch ist sie ein Kind des Sozialistischen Realismus, das in die Gefilde der zeitgenössischen Kunst katapultiert wurde.

Katerina Belkina kennt ihre historischen Wurzeln, eine Verklärung der Vergangenheit liegt ihr allerdings fern. Mit ein Grund, warum sie vor neun Jahren ins künstlerisch pulsierende Berlin kam und auch von Glindow aus weiterhin mit dem dortigen Kunstbetrieb verbunden ist. Mit Putins Krieg dürfte ihre Distanz zu Russland weiter gewachsen sein.

Belkina hat Verständnis für die Russen in der Ukraine

Trotzdem versteht sie sich freilich als Russin. Und sie hat auch Verständnis dafür, dass ihrer Landsleute in der Ukraine sich nach Osten orientieren. Vor allem in Donbass seien sie in einer schwierigen sozialen Lage. „Aber Putin hilft diesen Leuten doch nicht“, so Belkina. Was nützen da Waffen und russische Pässe?

„Crossing the Red Army Street“ – eine der hyperrealistischen Arbeiten der Fotokünstlerin Katerina Belkina. Quelle: Katerina Belkina

Der Angriff auf die Ukraine, so glaubt sie, werde Russland um mindestens zehn Jahre zurückwerfen. Ein Land, das ohnehin schon in einem furchtbaren Zustand ist. Ein Land, das ahnungslose Jungs in einen Krieg schickt, von dem sie nicht den blassesten Schimmer hätten, geschweige denn davon, worum es ginge. Ein Land, in dem die Leute Angst haben müssen, wenn sie den Mund aufmachen.

Um ihre Eltern in Moskau macht sie sich verständlicherweise große Sorgen, denn auch die seien gegen diesen Krieg. „Sie müssen sehr vorsichtig sein“, sagt Belkina. Ein wenig Hoffnung bereiten ihr die Proteste russischer Künstler und Wissenschaftler, auch wenn sie weiß, in welche Gefahr sich diese Menschen dadurch bringen.

Bereit, eine ukrainische Familie in Glindow aufzunehmen

Die Friedensdemonstrationen am Wochenende waren ein kleiner Stimmungsaufheller für Katerina Belkina. „Aber viel mehr kann man ja derzeit nicht machen“, bedauert sie. Immerhin könne man versuchen, den Menschen, die aus der Ukraine flüchten, ein wenig zu helfen, hat sie sich dann gedacht. „Viel Platz haben wir ja nicht“, sagt die russische Künstlerin. „Aber eine ukrainische Familie könnten wir schon unterbringen.“

Und was ihr ganz besonder wichtig ist: „Es ist nicht das russische Volk, das in der Ukraine Krieg führt, es ist unsere Regierung“, betont Katerina Belkina.

Von Mathias Richter