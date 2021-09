Potsdam-Mittelmark

Im Ortsteil Neu Plötzin von Werder (Havel) ist am Samstagabend ein Quad verunglückt: Der 39 Jahre alte Fahrer mit einem zehnjährigen Mädchen hinter sich kam gegen 18 Uhr in einer Linkskurve der Neuen Dorfstraße von der Fahrbahn ab und krachte in einen Gartenzaun.

Der Polizei zufolge erlitt der Mann schwerste Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen; zu seinen Überlebenschanchen wurde aber nichts mitgeteilt. Auch seine schwer verletzte Mitfahrerin musste in eine Klinik gebracht werden.

Von maz-online/rai