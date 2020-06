Radewege

Was zu befürchten war, ist traurige Gewissheit geworden. An diesem Sonntagmorgen hat die Feuerwehr den jungen Mann tot aus dem Beetzsee geborgen, der am Donnerstag untergegangen war.

Der 26 Jahre alte Brandenburger sei zweifelsfrei identifiziert, die Angehörigen informiert, teilt Polizei-Dienstgruppenleiter Guido Plank auf Anfrage mit.

Direkt am Badestrand haben Angehörige oder Freunde Blumen und Kerzen vor einen Baum gestellt, um ihre Trauer um Kevin auszudrücken. Sogar ein kleiner Gedenkstein mit dem eingravierten Namen ziert diesen letzten Gruß.

Angehörige und Freunde haben einen letzten Gruß für den Verunglückten hinterlassen. Quelle: Rüdiger Böhme

Polizisten der Nachtschicht entdecken ihn

Kurz vor 6 Uhr am Sonntagmorgen waren die Polizeibeamten, die noch am Samstag bis 22 Uhr nach dem Vermissten gesucht hatten, erneut rausgefahren zur Badestelle in Radewege.

Mit einem Fernglas entdeckten sie, dass etwas in etwa hundert Meter Entfernung vom Badestrand auf der Wasseroberfläche treibt. Die Polizisten riefen daraufhin die Feuerwehr herbei.

Grund des Badeunfalls ungeklärt

Die Feuerwehrleute entdeckten den Toten auf dem Beetzsee und brachten ihn an Land. Dort wurde zweifelsfrei festgestellt, dass es sich um den Vermissten handelt.

Der junge Mann war Schwimmer. Warum er am Donnerstagnachmittag untergegangen ist, ob er sich womöglich wegen eines schlimmen Krampfes nicht mehr selbst helfen konnte, bleibt womöglich ungeklärt. Die Polizei geht nach derzeitigem Stand auf jeden Fall von einem Unglücksfall aus.

Badestelle vorerst gesperrt

Von Amts wegen wird nun zunächst ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet. Die Staatsanwaltschaft Potsdam muss entscheiden, ob eine Obduktion angeordnet wird.

Der Amtsdirektor des Amtes Beetzsee hat die Badestelle in Radewege vorerst gesperrt. „Aufgrund eines schweren Badeunfalls ist diese Badestelle bis auf Weiteres geschlossen“, verkündet ein Warnschild am Ufer.

Den ganzen Samstag über hatten Polizei, Feuerwehr und DLRG noch einmal intensiv nach dem vermissten Mann gesucht. Bis 22 Uhr am Abend. Dabei setzten sie nicht nur Taucher ein, sondern auch einen Hund, der darauf trainiert ist, Leichen im Wasser aufzuspüren.

