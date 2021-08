Radtour von Teltow entlang der alten U-Bahn-Trasse zur Domäne Dahlem

Teltow

Zu einer geführten Radtour von Teltow nach Berlin-Dahlem lädt die Stadt Teltow am kommenden Samstag, 21. August. Die Teilnahme ist kostenfrei, eine Anmeldung ist notwendig.

Die Tour beginnt in Teltow, führt durch Zehlendorf, entlang der alten U-Bahn-Trasse nach Dahlem Dorf, vorbei an der Freien Universität Berlin bis zur Domäne Dahlem, einem alten Landgut und zugleich Freilandmuseum. Hier wird eine kleine Pause eingelegt. Danach besteht die Möglichkeit, den kleinen Dorffriedhof zu besichtigen. Der Rückweg nach Teltow wird vom Hinweg abweichen, auch hier wird es einiges zu entdecken geben, versprechen die Organisatoren.

Die Tour beginnt um 10 Uhr am Marktplatz Teltow und dauert etwa zwei Stunden, Zielpunkt ist ebenfalls der Marktplatz. Radtourführerin ist die Kleinmachnowerin Barbara Sahlmann. Die Teilnahme ist kostenfrei, eine Anmeldung bei der Tourist Information der Stadt Teltow ist nötig: Tel. 03328/4781-293, tourist-info@teltow.de. Während der Radtour sind die Hygiene- und Abstandsregeln einzuhalten. Es wird empfohlen, eine Mund-Nasen-Bedeckung mitzuführen, um diese bei kurzen Informationspausen zu tragen.

Zwei weitere Radtour-Termine sind am 18. September um 10 Uhr („Havel, Pfaueninsel & Glienicker Brücke“) und am 16. Oktober um 10 Uhr („Potsdams neue Mitte am Alten Markt mit Barberini“).

Von MAZ Online