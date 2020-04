Die gebürtige Brandenburgerin Anja-Christin Faber hat in Potsdam die Geschäftsführung der Stiftung Hilfe für Familien in Not in schwierigen Zeiten übernommen. Seit der Corona-Krise steht das Telefon dort nicht mehr still. Die Menschen, die sich an sie wenden, seien oft den Tränen nah, sagt die 45-Jährige.