Rathaus-Kooperation: CDU gibt den Grünen einen Korb

Brandenburg/H

Es ist der Satz, der unter eine erfolglose Bewerbung gehört: „Für Ihre weitere politische Arbeit wünschen wir Ihnen alles Gute.“ Mit freundlichen Grüßen: Dietlind Tiemann, CDU-Kreisvorsitzende; Jean Schaffer CDU-Fraktionsvorsitzender.

Nun haben es die Grünen der Stadt Brandenburg schriftlich: Sie sind ausgemustert, in Sachen Rathauskooperation haben sie von der CDU nun zum Frauentag einen Korb bekommen. Das kommt nicht ganz unerwartet, überrascht in der Deutlichkeit der Absage dann aber doch. Denn schließlich bilden CDU auf Landesebene die Regierung mit, auf Bundesebene könnte es im Herbst dazu kommen.

Korrekt bedanken sich die CDU-Vorreiter für das Positionspapier der Grünen, in dem die Grünen signalisiert hatten, im Rahmen einer Rathauskooperation mit CDU und SPD die Stadtentwicklung kontinuierlich fortführen zu wollen. Dass die Grünen „gewisse Schnittmengen ausgemacht haben, das ist nicht von der Hand zu weisen“, loben die CDU-Vertreter. Darin sehe auch die Chance, „mit unserer politischen Arbeit die Herausforderungen der Zukunft zu erkennen.“

Für Glück in der Zukunft, wünschen die Christdemokraten den Grünen. Für die SVV-Mehrheiten werden sie vorerst nicht gebraucht. Quelle: André Wirsing

Doch es gab bezüglich einer Fraktionskooperation „in den vergangenen Wochen Gespräche mit der SPD und den Freien Wählern. Diese sind nunmehr weit fortgeschritten und werden auch fortgeführt.“ Insofern bitte man um Verständnis, „wenn wir ihrem Ansinnen einer möglichen Kooperation beziehungsweise Beteiligung nicht entsprechen können.“

Die Grünen würden doch „verstehen, dass es sich aus unserer Sicht verbietet, den Fortschritt der Gespräche mit allen Partnern an dieser Stelle abzubrechen oder neu auszurichten.“ Gleichwohl werde man die Stimmen der Grünen für eigene Vorhaben gern mitnehmen angesichts der „von Ihnen ausgemachten Schnittstellen (...) zum Wohle unserer Stadt.“

Mit offenen Karten gespielt

Man kann der CDU-Chefin Dietlind Tiemann nicht vorwerfen, sie spiele nicht mit offenen Karten. Schon vor der Kommunalwahl hatte sie die Freien Wähler um Norbert Langerwisch und Dirk Stieger als Partner ausgerufen. Bei der Wahl schwächelten CDU und FW unerwartet stark, so dass man einen Dritten mit in die Rathauskooperation nehmen muss, wenn man nicht auf die Stimmen der AfD angewiesen sein will. Und die SPD macht mit. Nach der Sitzung des Unterbezirksvorstandes am Freitag hat jetzt UB-Chef Daniel Keip, der wohl Beigeordneter im Rathaus würde, seine SPD-Mitglieder informiert.

Daniel Keip ist fast am Ziel: Die SPD könnte in der Rathauskooperation zum Zuge kommen und ihm winkt ein Spitzenjob. Quelle: Archiv: Jast

Eine Zusammenarbeit mit den Grünen wäre der SPD wohl lieber, denn „inhaltliche und persönliche Beziehungen zu ihnen sind stärker als zu den Freien Wählern.“ Doch die Entscheidung wer mit wem arbeite „treffen letztendlich nicht wir.“ Überdies hätte die Grünen erst gar nicht mitarbeiten wollen. Also habe man mit FW und CDU verhandelt.

„Wenig Kompromissbereitschaft zu erkennen“

Nachdem nun „klare Konturen einer Zusammenarbeit erkennbar wurden und konkrete gemeinsame Projekte vereinbart sind, haben sich die Grünen an die CDU gewandt.“ Das habe die CDU-Vorsitzende Dietlind Tiemann gefreut, schreibt Daniel Keip. Doch sei im Angebot der Grünen in ihren „Erwartungen und ihrem bisherigen Agieren mit der CDU insgesamt wenig Kompromissbereitschaft zu erkennen“, so Keip weiter.

Da Ende März Beigeordnetenstellen ausgeschrieben würden, „werde man das Angebot der Grünen daher freundlich und sachlich beantworten, es aber im Ergebnis ablehnen.“

Daher wird nun der SPD-Vorstand einen Mitgliederentscheid vorbereiten. Sechs von acht Mitgliedern sprachen sich für die Fragestellung aus: „Soll die SPD eine engere kommunale Zusammenarbeit mit der CDU und den Freien Wählern eingehen und auch einen Beigeordneten im Rathaus besetzen?“ Als Antwort sollen Ja, Nein und Enthaltung möglich sein.

Neuer linker Partner gesucht

Über eine „Zusammenarbeit von CDU, SPD und Grünen abstimmen zu lassen, hätte vorgetäuscht, dass diese Option tatsächlich besteht“, schreibt Keip. In dieser Woche werden die Abstimmungsbriefe an die SPD-Mitglieder verschickt und sollen bis zum 17. März wieder an die Geschäftsstelle zurückgesandt werden. Bereits vor gut acht Jahren kam es zu einer ähnlichen Gemengelage. Da hatte sich die CDU als „Partner“ die Linke ausgesucht, um auf dem Papier sichere Mehrheiten zu haben. Die Linken stimmten für die Rathauskooperation; mit den bekannten Folgen.

Von Benno Rougk