Mittelmark

Es piept laut und schrill in der Wohnung eines Mietshauses in Treuenbrietzen. Nachbarn werden aufmerksam auf das Alarmsignal eines Rauchmelders. Sie rufen die Feuerwehr. Diese rückt sofort mit vielen Kräften an. Doch in der Mietwohnung ist kein Brand ausgebrochen. Vielmehr ist ein verkohltes Essen der Auslöser.

Das Beispiel aus dem Haus an der Albert-Schweitzer-Straße macht deutlich, worauf sich auch die freiwilligen Feuerwehren rundherum im Landkreis Potsdam-Mittelmark immer mehr werden einstellen müssen. „Schon jetzt verzeichnen wir eine Häufung von Einsätzen, weil Rauchmelder angeschlagen und Bürger den Notruf abgesetzt haben“, sagt Philip Schega, der Sprecher der Feuerwehr Treuenbrietzen. Oft handele es sich aber auch um Fehleinsätze.

Frist endet am Silvestertag

Vermieter und Eigentümer, die Wohnung noch nicht mit entsprechenden Geräten ausgestattet haben, müssen sich nun sputen. Seit dem 1. Juni 2016 gibt es in Brandenburg eine Pflicht für Rauchmelder bei Neu- und Umbauten. Für Bestandsbauten endet eine Übergangsfrist nun am 31. Dezember 2020. Bis dahin müssen auch in Mietwohnungen und Eigenheimen ausreichend Rauchmelder installiert sein.

Die Feuerwehr Treuenbrietzen rückte kürzlich zu einem Merhrfamilienhaus in der Albert-Schweitzer-Straße an nach Alarm eines Rauchmelders. Quelle: FFW Treuenbrietzen

Nur ein Rauchmelder pro Wohnung reicht aber nicht, um abgesichert zu sein auch gegenüber Versicherungen. „ Rauchmelder müssen in Fluren, Schlaf- und Kinderzimmern sowie in Aufenthaltsräumen installiert werden“, erklärt Guido Kuchar, der Bezirksschornsteinfeger im Raum Treuenbrietzen. Er ist qualifiziert zur Installation der Geräte, die Leben retten können. „Nur in Bädern und Küchen müssen sie nicht angebracht werden“, erklärt der Experte.

Vorgeschrieben ist jährlicher Test

Er rät zum Einbau hochwertiger Geräte mit einer garantierten Lebensdauer der Batterie bis zu zehn Jahre. 40 Euro pro Rauchmelder werden fällig inklusive Montage. Massenware bieten aber auch Baumärkte und Discounter an. Vorgeschrieben ist ein jährlicher Test, der auch privat möglich ist, aber immer protokolliert werden muss.

So funktionieren die Melder Die Rauchmelder werden mit Batterien betrieben. Sie melden bei guten Geräten selbst, wenn ihre Batterie leer ist – mit einem eigenen Ton, der sich vom echten Alarm unterscheidet. Bei Rauchbildung ertönt ein lauter und zusammenhängender Alarmton. Der Batterie-Warnton ist deutlich gemäßigter. Akustikproben gibt es im Internet. Für Menschen mit Gehörschäden und Gehörlose gibt es spezielle Geräte, die an den Rauchmelder angeschlossen werden. Dann wird das akustische Alarmsignal um einen hellen Lichtblitz ergänzt. Wichtig ist bei einem Rauchmelder die Qualität. Zwar müssen in der EU alle das CE-Zeichen tragen. Doch es lohne sich, darauf wirklich zu achten. Zusätzlich sollte nach der Kennzeichnung „Q“ auf der Verpackung gesucht werden. Dieses Siegel stehe für hochwertige Produkttests und zeig eine nachgewiesene Lebenszeit der festeingebauten Batterie von zehn Jahren. Außerdem seien die Rauchöffnungen dieser Geräte besser vor dem Eindringen von Fremdkörpern geschützt und diese Melder halten besser unter anderem feuchtem Raumklima stand. Fehlalarme werden dadurch reduziert.

Fehleinsätze von Feuerwehren habe es bereits auch schon gegeben, „weil Nachbarn ein Piepen aus einer Wohnung gehört haben, deren Mieter aber im Urlaub waren“, erzählt Jens Heinze, der Kreisbrandmeister Potsdam-Mittelmarks. Doch war der Piepton mitunter nur ein Signal, dass die Batterie der Rauchmelder gewechselt werden muss.

Lieber umsonst, als gar nicht anrücken

„Dennoch sollte die Feuerwehr lieber einmal umsonst als gar nicht oder zu spät anrücken“, sagt Jens Heinze am Donnerstag gegenüber der MAZ. Auch er geht davon aus, dass die am Jahresende auslaufende Frist zum Einbau der Rauchmelder in Wohnungen zu mehr Einsätzen für die ehrenamtlichen Brandschützer führen werden.

Per Knopfdruck lassen sich Rauchmelder manuell testen. Quelle: Fotolia

Nachgebessert werden müsse bei dem Thema nun noch für die Alarmierung. „Es gibt landesweit noch kein einheitliches Einsatz-Stichwort nach Anrufen aufgrund dieser Hausbrandmelder“, so Heinze. „Die Disponenten in der Rettungsleitstelle müssen dann abschätzen, welche Alarmierung sie auslösen.“ Doch werden sie erst „immer vom Schlimmsten ausgehen“.

Oft auch nur ein Fehlalarm

Das sei ähnlich wie beim Stichwort „BMA“, das von automatischen Brandmeldeanlagen ausgeht, die in größeren Gebäuden wie Firmen, Schulen oder Krankenhäusern Pflicht sind. Auch da gebe es oft Fehlalarme. Zu dem Stichwort werden automatisch noch umfangreichere Einheiten alarmiert als bei einem Gebäudebrand.

Jens Heinze aus Treuenbrietzen ist seit August 2018 erstmals hauptamtlicher Kreisbrandmeister Potsdam-Mittelmarks. Quelle: Thomas Wachs

„Bis sich vor Ort etwas anderes zeigt, wird immer vom größten Umfang ausgegangen“, erklärt Heinze. „Darum ist es wichtig für einen Aufklärer schnell vor Ort zu sein, um das Großaufgebot womöglich gleich in der Anfahrt wieder absagen zu können“, erklärt der Kreisbrandmeister.

Schleichender Tod im Schlaf

Darauf komme es künftig immer mehr auch bei den privaten Rauchmeldern an. „Sie sind jedoch eine wahnsinnig gute Sache und haben nach unseren Erfahrungen schon Leben gerettet“, erzählt der oberste Feuerwehrmann im Kreis. Gerade in der Nacht seien sie wichtig, „um gefährliche Rauchentwicklungen zu erkennen, die im Schlaf zum schleichenden Tod führen können“, so Heinze.

Viele Wohnungsgesellschaften im Hohen Fläming schützen ihre Mieter und Immobilien bereits mit Rauchmeldern. „Bei uns sind alle der gut 1300 Wohnungen inzwischen ausgestattet“, sagt Udo Kunze, der Geschäftsführer der Bad Belziger Wohnungsgesellschaft (Bewog). Sie habe das Thema an eine Dienstleistungsfirma übertragen und für zehn Jahr einen Dienstleistungsvertrag zur vorgeschriebenen jährlichen Wartung vereinbart.

Frühzeitig den Einbau begonnen

Schon vor gut zwei Jahren hat auch die kommunale Treuenbrietzener Wohnungsbaugesellschaft (TWG) mit der Ausrüstung aller Wohnungen begonnen. „Bis zum Jahresende sind nur noch vereinzelte Nachzügler nötig“, erklärt Mitarbeiterin Petra Richter. Die Akzeptanz bei den Mietern sei bis auf wenige Ausnahmen groß.

„Viele private Eigenheimbesitzer indes haben das Thema und die Frist zum Jahresenden wohl noch nicht so auf dem Schirm“, sagt Schornsteinfeger Guido Kuchar. Er rechnet bis zum Jahresende mit einem Ansturm auf die Dienstleister und die Geräte.

Von Thomas Wachs