Vor allem ältere Mittelmärker werden erleichtert sein. Das kreiseigene Verkehrsunternehmen Regiobus wird ab dem 7. März wieder Fahrscheine in den Bussen verkaufen. Zuletzt hatte es Kritik aus den Kommunen gehagelt, weil sich immer mehr Menschen ohne Smartphone von dem Unternehmen abgehangen fühlten. „Viele Senioren haben keinen Zugang zum Handyticket. Auch die postalische Zusendung von Fahrscheinen ging an der Lebenswirklichkeit unserer Bürger vorbei“, sagte zum Beispiel Schmergows Ortsvorsteher Reinhard Keding der MAZ.

Vordereinstieg wieder offen

Nach einer Anfrage der MAZ leitete der Landkreis Potsdam-Mittelmark als Auftraggeber von Regiobus jetzt die Wende ein. So wird ab kommenden Montag der Vordereinstieg der Busse wieder geöffnet. Gleichzeitig nehmen die Fahrer ihre Kassiertätigkeit wieder auf. Zwar hatte das Verkehrsunternehmen in den vergangenen Wochen zusätzliche Geschäftspartner für den Vertrieb von Fahrscheinen gewinnen können, unter anderem in Ziesar, Niemegk und Fichtenwalde, doch von einem flächendeckenden Verkauf kann keine Rede sein. Aktuell gibt es im gesamten Landkreis 15 Regiobus-Partner.

Automaten nicht praktikabel

Ausgelöst wurde die Einstellung des Fahrkartenverkaufs in den Bussen durch die Corona-Pandemie. Eine mögliche Ansteckungsquelle für die Fahrer sollte unbedingt ausgeschaltet werden. Landkreis und Regiobus sind jetzt offensichtlich zu einer neuen Einschätzung der Lage gekommen. Eine Aufstellung von Fahrkartenautomaten in den Bussen wäre nach Mitteilung von Unternehmenssprecherin Anette Lang keine Alternative gewesen. „Die Projektlaufzeit zur Einführung der Automaten würde mindestens ein Jahr dauern. Es müsste ein Millionenbetrag investiert werden. Außerdem würde eine Anzahl von Sitzplätzen für unsere Fahrgäste wegfallen“, so die Sprecherin.

Fahrausweise per Post

Nach Ansicht von Regiobus hat sich die postalische Zusendung von Fahrscheinen durchaus als zusätzliche Alternative bewährt. Rund 700 Fahrausweise seien in den letzten Wochen portofrei an Kunden verschickt worden. Auch habe sich die Einstellung des Ticket-Verkaufs nicht negativ auf die Zahl der Kunden ausgewirkt. Der Großteil der Kunden seien Schüler, Abonnenten oder Inhaber eines Firmentickets, so das Unternehmen.

Regiobus sucht noch Partner

Grundsätzlich sucht Regiobus weitere Partner für den Vertrieb von Fahrscheinen in der Fläche. Allerdings muss der Umsatz im Verhältnis zum Aufwand für die Druckertechnik stehen. Die Anschaffungskosten liegen bei mehreren tausend Euro. „Aktuell sind allerdings alle zur Verfügung stehenden Drucker vergeben“, so Regiobus-Sprecherin Lang. Das Verkehrsunternehmen zeigt gegenüber der MAZ „volles Verständnis“ für die Erschwernisse in den vergangenen Wochen. Doch habe die Einstellung des Ticket-Verkaufs in den Bussen offensichtlich zum Schutz des Fahrpersonals beigetragen. „Es kam zu keinen Leistungseinschränkungen in der letzten Corona-Welle. Der Fahrplan in Potsdam-Mittelmark blieb stabil“, teilte Regiobus mit.

