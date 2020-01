Potsdam-Mittelmark

Seit Jahresbeginn „fließt“ bei der Regiobus Potsdam Mittelmark GmbH 100% Ökostrom von den Stadtwerken Bad Belzig. Das teilte das Unternehmen in einer Mitteilung am Donnerstag mit.

Sonne liefert seit 2008 Strom für Regiobus

Alle fünf Betriebshöfe von Regiobus in Stahnsdorf, Beelitz, Bad Belzig, Potsdam und Werder profitieren von dem neuen Vertrag mit den Stadtwerken, schreibt Anette Lang, Pressesprecherin von Regiobus. Mit einem Jahresverbrauch von rund 400.000 kWh, der umweltfreundlich und klimaneutral erzeugt werde, leiste die Regiobus einen weiteren Beitrag zum Klimaschutz. „Bereits seit Mitte 2008 erzeugen die Photovoltaikanlagen auf den Dächern der Regiobus-Betriebshöfe in Beelitz, Stahnsdorf und Werder jährlich etwa 27.000 kWh Solarstrom“, so Lang weiter. „Das entspricht einer Einsparung von circa zwölf Tonnen CO2 pro Jahr im Vergleich zum derzeit gültigen Energiemix in Deutschland.“

Das mit den Stadtwerken Bad Belzig ein regionales Unternehmen für die ökologische Stromversorgung gefunden wurde, freue den Geschäftsführer der Regiobus, Hans-Jürgen Hennig. Er sagt: „Mit dem Angebot des regionalen Partners, müssen wir für die nächsten Jahre keine weiteren Kostensteigerungen befürchten und haben jederzeit einen persönlichen Ansprechpartner. Die Kooperation zweier regionaler Partner ist sicher auch im Interesse unserer Kunden in der Region.“

Ausgleich-Projekte machen Diesebusse möglich

Stadtwerke-Geschäftsführer Hüseyin Evelek ergänzt: „Privat- und Gewerbekunden denken bei ihrer Energieversorgung immer häufiger an ihren örtlichen Grundversorger und wählen die Stadtwerke für Öko-Strom und Erdgas. Das ist ein großartiges Signal.“

Abschließend teilt Anette Lang mit, dass Regiobus die beim Betrieb ihrer Dieselbusse entstehenden CO2-Emissionen über die Förderung CO2-einsparender Projekte zusammen mit dem Partner „Project Climate“ ausgleicht. Das Team, das dahinter steckt, sitzt in Stuttgart und berät Unternehmen und Institutionen, wie nachhaltig fortbewegen können.

Von MAZonline