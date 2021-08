Region Teltow: Neue Impulse auf Marktplatz für Gewerbetreibende

Stahnsdorf

Einen Marktplatz mit einer Ausstellung von 20 regionalen Unternehmen sowie mit Vorträgen und Impulsen aus der Wirtschaft, von Banken und Fördereinrichtungen bietet der Regionale GewerbeVerein TKS (RGV) am kommenden Montag, 30. August. Unterstützt wird er von Polit-Prominenz, die sich angekündigt hat.

„Solche Veranstaltungen helfen uns, besser in Kontakt zu kommen. Wir werden auch in Zukunft mehr Präsenz zeigen, damit das Interesse an unsere Arbeit noch stärker wird“, sagt Olaf Binek, der Vorsitzende des Gewerbevereins. Für seine Veranstaltung auf dem Parkplatz des Selgros in der Ruhlsdorfer Straße 76 hat er auch Vizekanzler und Kanzlerkandidat Olaf Scholz (SPD) sowie Bundestags- und Landtagsabgeordnete Saskia Ludwig (SPD) als Unterstützung motivieren können. Die beiden Politiker, die als Direktkandidaten im Wahlkreis 61 kandidieren, zu dem auch Stahnsdorf gehört, wollen sich hier den Fragen der Gewerbetreibenden und des interessierten Publikums stellen.

Von 12 bis 18 Uhr werden außerdem verschiedene Mitglieder des RGV, das Gründerzentrum der Berliner Volksbank, die ILB und die WFBB vertreten sein. Die Förderbank und die Wirtschaftsförderer möchten hier mit Bürgern und Gewerbetreibenden ins Gespräch kommen, die ihrerseits ebenfalls mit Informationen zur Verfügung stehen. Auch für das leibliche Wohl sorgen die Mitgliedsunternehmen des Gewerbevereins.

Der RGV TKS hat es sich zum Ziel gesetzt, Gewerbetreibende, Selbstständige und Unternehmen in der Region zu vernetzen und zu ergänzen. Das Motto des Vereins ist „Wir. Von. Hier.“: „Wir wollen gemeinschaftlich mehr erreichen und bieten unseren Mitgliedern dafür die Plattform“, so Binek.

Von MAZ Online