Regionalbüro für vier Pfarrämter in Ziesar geplant

Im früheren Landambulatorium im Breiten Weg 4 in Ziesar soll ein Regionalbüro der Pfarrämter in Wusterwitz, Ziesar, Tucheim und Wollin entstehen. Zu den Kirchspielen gehören rund 2000 Gemeindemitglieder, vier Pfarrämter, von denen nur noch drei bewohnt sind, und 31 Kirchen. Grund für die Schaffung eines Regionalbüros ist der Wunsch nach einer engeren Zusammenarbeit und Effizienz der Verwaltung. Das sagte Matthias Kopp, ordinierter Gemeindepädagoge in Ziesar. Die Kirchengemeinden selbst sollen selbstständig bleiben.

Die weitere Planung werde noch ein bis zwei Monate dauern, bis sich die Gemeinden entschieden hätten. Es gehe darum, die Arbeit besser zu koordinieren, sagte Kopp.

Büros für alle Mitarbeiter

Im Landambulatorium, das der Kirchengemeinde gehört, gibt es eine Arztpraxis und mehrere Wohnungen im Obergeschoss. Im Erdgeschoss stehen seit längerer Zeit Räume leer.

In den Räumen sollen alle hauptamtlichen Mitarbeiter der vier Pfarrämter ihre Büros haben. Dazu zählen neben Kopp selbst Pfarrer Holger Zschömitzsch vom Kirchspiel Wusterwitz und Pfarrer Thorsten Minuth, zuständig für die Pfarrämter Wollin und Tucheim. Auch die Mitarbeiterinnen der Gemeindebüros, Corina Menz und Birgit Geue, und Kirchenmusiker Thorsten Fabrizi, sowie Gemeindepädagogin Karin Hausmann, sollen dort ihre Büros erhalten. Eine Präsenz stundenweise in den bisherigen Gemeindebüros soll erhalten bleiben. Die Kirchengemeinden selbst sollen selbstständig bleiben.

Fusion nicht ausgeschlossen

„Ich stehe dem sehr positiv gegenüber“, sagte am Mittwoch Pfarrer Holger Zschömitzsch. Spätestens nächstes Jahr solle ein solches Büro eröffnen. „Schwerpunkt der Entscheidung ist nun, wie wird das Ganze finanziert.“ Es sei eine zukunftsorientierte Entwicklung, Kräfte würden gebündelt und die Stellen so erhalten bleiben.

Eine spätere Fusion der Gemeinden schließt Zschömitzsch jedoch bewusst nicht aus: „Ich bin kein Kaffeesatzleser, die Entscheidung fallen die Gemeindekirchenräte.“ Ein Regionalpfarramt fusionierter Kirchengemeinden habe Vor- und Nachteile. „Es wird ein langer, schwieriger Weg. Jetzt aber ist er noch nicht angedacht.“

Ein Versuch im Kirchenkreis

Die Regionalverwaltung sei ein „Testballon“ im Kirchenkreis Elbe-Fläming. Langfristig könnte eine halbe Stelle wegfallen, so Zschömitzsch. Der derzeitige Stellenplan gilt bis 2024, die Zahl der Mitarbeiter liegt leicht darüber, „wird uns aber sicher als Bonus gewährt“.

Schon jetzt gibt es einen gemeinsamen Konfirmanden-Unterricht. Auch ein gemeinsamer Gemeindebrief Fläming-Fiener ist längst Realität. „Für die Idee eines fusionierten Regionalpfarramtes gibt es noch kein Zeitfenster“, sagt Pfarrer Thorsten Minuth. Es sei wie beim politischen Zusammenschluss von Gemeinden. „Es darf nicht alles aus den Dörfern abgezogen werden, aber die Arbeit muss noch machbar sein.“ So könnten sich die Pfarrer dann auch gegenseitig vertreten bei „2,5 Pfarrstellen an 30 Orten. Drei Personen können nicht überall an jeden Sonntag Gottesdienste halten.“ Matthias Kopp hat eine halbe Stelle, Thorsten Minuth und Holger Zschömitzsch je eine ganze.

19 Gläubige in Dörnitz

In einigen Kirchgemeinden gibt es nur noch knapp 20 Gemeindemitglieder. In Dörnitz sind es gerade mal 19, in Vehlen und Hohenlobbese gibt es je 27 Menschen, die in der Kirche sind. „So wenige Menschen können keine Kirche unterhalten, es rechnet sich nicht mehr“, so Thorsten Minuth. „Das Haus, in dem man lebt, muss zu seinem Einkommen passen.“

Pfarrer Holger Zschömitzsch betreut rund 900 Gläubige als Seelsorger. „Tendenz fallend“, so der Pastor. „Ich habe mehr Beerdigungen als Taufen.“ Thorsten Minuth ist Pfarrer für 871 Kirchenmitglieder, das sind rund 100 weniger als vor neun Jahren, „als ich hierher kam“. Der ordinierte Gemeindepädagoge Matthias Kopp, der in Ziesar predigt, ist für rund 400 Menschen da.

Entfremdung und Demografie

Es kommen Minute zufolge zwei Entwicklungen zusammen, die zum Rückgang an Gemeindemitgliedern führen: die Kirchenaustritte und die Entfremdung der Menschen während der DDR-Zeit vom christlichen Glauben zum einen und der demografische Wandel zum anderen.

