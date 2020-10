Roskow/Buchow-Karpzow

Sie heißen Carola, Clapps Liebling, Boskop oder Williams Christ und reifen an den Bäumen auf der Streuobstwiese. Neben Birnen und Äpfeln gedeihen auch Pflaumen, Mirabellen und Haselnüsse. Janine Hübner hat das 8000 Quadratmeter große Areal in Buchow-Karpzow bei Wustermark seit zwei Jahren gepachtet.

Die 34-Jährige lebt mit ihrem Mann und den zwei Kindern in Roskow in Potsdam-Mittelmark. Sie selbst ist in der Havelstadt Brandenburg geboren und in Berlin groß geworden. Ihr Bezug und die Liebe zum Landleben sind durch den häufigen Besuch bei den Großeltern in Päwesin entstanden. „Meine Mutter ist dort aufgewachsen.“

Die junge Öko-Landwirtin Janine Hübner hat eine Streuobstwiese gepachtet. Für sie zählt nicht der Ertrag, sondern der Erhalt alter Sorten und eines Biotops mit besonderer Artenvielfalt.

Janine Hübner hat viel von ihrem Opa gelernt, sie hat Praktika und ein Freiwilliges Ökologisches Jahr in der Landwirtschaft gemacht. Schnell stand fest, sie will auch beruflich diese Richtung einschlagen. An der Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde hat sie Öko-Landbau und Vermarktung studiert und 2010 ihren Abschluss gemacht.

Für die junge Öko-Landwirtin geht es bei der Streuobstwiese nicht um Ertrag. Sie entschuldigt sich beinahe für das etwas verwildert wirkende Grundstück und erklärt: „Es ist keine Plantage. Hier stehen hochgewachsene, verästelte alte Obstbäume, die nicht auf Ertrag gezüchtet, nicht domestiziert sind. Wir ernten kleinere Äpfel und viele verschiedene Sorten. Hier findet man keine Monokultur, sondern Birnen, Äpfel, Pflaumen, Mirabellen und als Wildhecke auch Haselnüsse. Ich möchte auch gerne noch Pfirsich-und Aprikosenbäume pflanzen.“

Pflügen zerstört den Boden

Janine Hübner spricht über den Kreislauf und die Zusammenhänge der Natur und es wird schnell klar, warum die Pflege einer Streuobstwiese ein Langzeitprojekt ist. „Pflügen zerstört den Boden“, sagt sie und erläutert die verschiedenen Bodenschichten, in denen die unterschiedlichsten Mikroorganismen und Kleinstlebewesen im unsichtbaren Ökosystem des Untergrunds zuhause sind.

„Wir haben hier das Totholz rausgeholt", berichtet die Landwirtin und deutet auf die zahlreichen Bäume und dass sie dadurch das Gras herunter getreten haben. „Das ist wiederum Nahrung für den Regenwurm. Seine Ausscheidung ist Goldstaub", sagt sie und beschreibt die dadurch entstehende Humusschicht, die auch Schutz gegen Trockenheit bietet. „Die Regenwürmer sind meine liebsten Mitarbeiter.“ Mit dem frischen und gesunden Grün unter den Bäumen ist sie sehr zufrieden.

Auch eine Eiche darf auf der Wiese wachsen

In Zukunft sollen auch Schafe ihren Beitrag leisten, das Gras fressen, zertrampeln und mit ihren Ausscheidungen den Boden düngen. Auch das Wild darf den Obstgarten nutzen und die junge Eiche, die sich bisher behauptet hat, darf weiterhin auf der Wiese wachsen.

Janine Hübner erntet Äpfel von der Streuobstwiese. Quelle: Ina Schidlowski

Im Sommer ist Janine Hübner wenig vor Ort, erst zur Ernte gibt es viel zu tun. Dann macht auch ihr Mann als Hobbygärtner mit. Aus den Äpfeln wurden im vergangenen Jahr 200 Liter Apfelsaft hergestellt und auch dieses Jahr gibt es einiges zu ernten. „Wir werden nicht alles komplett abernten.“ Es wird geschüttelt und aufgesammelt und es darf auch etwas hängen oder liegen bleiben. Denn Fallobst wird gefressen oder im Boden zersetzt.

Im Winter werden die Obstbäume dann geschnitten. Für Janine Hübner ist der Erhalt dieses Biotops von besonderer Bedeutung, da immer mehr solcher für die Artenvielfalt wichtigen Flächen verschwinden.

Modell der solidarischen Landwirtschaft

Nicht nur für den Eigenbedarf erntet sie das Obst von der Wiese. Äpfel und Birnen sind auch im Angebot ihres Modells der solidarischen Landwirtschaft zu finden.

In Roskow bearbeitet die Ökolandbäuerin seit 2017 ein 3000 Quadratmeter großes Grundstück. Ohne Geräte, betont sie, nur mit Hilfe ihres Pferdes. „Es ist eine Leidenschaft von mir, mit dem Pferd zu arbeiten. Der Boden wird nicht so verdichtet, wie bei der Arbeit mit einem Traktor. Es ist keine Ressourcenverschwendung und der Boden bekommt dabei noch Stickstoff.“

Janine Hübner bearbeitet ihren Acker nach ökologischen Gesichtspunkten. Quelle: Ina Schidlowski

Sie sieht sich dabei nicht als Fortschrittverweigerin. Für sie hat diese Art zu arbeiten etwas Verbindendes. „Ich habe mit meinem Pferd Vorarbeiten gemacht. Auf dem Acker muss es genau sein.“ Deshalb macht sie mit Tara, dem zehnjährigen Ermländer, einem kleinen Kaltblut, eine Ausbildung.

Weil nur einmal gepflügt wird, ist der Boden locker und es gedeihen nicht nur die Möhren gut. Janine Hübner baut die verschiedensten Kohlsorten, wie Brokkoli, Wirsing, Weißkohl, Grünkohl, Rosenkohl oder Schwarzkohl an. Auf ihrem Acker wachsen Bohnen, Mangold, Kartoffeln, Lauch, Zuckermais, Zucchini, Portulak und viele Kräuter.

Auch auf diesem Grundstück arbeitet sie mit Blick auf den Kreislauf der Natur. Die Grün-und Blühstreifen sind genauso wichtig, wie die das Grundstück umgebenden schützenden Baumgruppen oder die Totholzhecke. Lauf-Enten fressen zum Beispiel Nacktschnecken. Viele Nützlinge, wie Tauben, Spatzen, Marienkäfer oder Florfliegen fühlen sich wohl, Igel und Maulwurf finden Unterschlupf und gegen die Kohlweißlingsraupe schützt ein Baumwollfließ.

„Ich sehe das als Geschenk. Ich darf an diesem Kreislauf teilhaben. Das Ökosystem muss dabei gesund bleiben.“

Abnehmer beteiligen sich an den Kosten

Noch möchte die Landwirtin Janine Hübner ihr Modell der solidarischen Landwirtschaft nicht zu sehr publik machen. Sie steht erst am Anfang, will Erfahrungen sammeln und kann momentan nicht noch mehr Interessenten versorgen. Aber mit ihren jetzigen Teilnehmern, die sich an den Kosten beteiligen und den Betrieb mit tragen und dafür einen Ernteanteil erhalten, funktioniert diese Wirtschaftsform bisher sehr gut.

Janine Hübner reist ab Monat Mai bis in den Herbst hinein mit ihren Feldfrüchten einmal in der Woche in die Havelstadt Brandenburg. Auf dem Hof des Wichernhauses in der Hauptstraße können die Teilnehmer ihren Ernteanteil abholen. Mit dabei sind dann auch die Äpfel und Birnen der Streuobstwiese.

Von Ina Schidlowski