Mittelmark

Für große Verwirrung bei Bürgern und Einsatzkräften von Rettungsdiensten und Feuerwehren gesorgt hat am Montagabend ein größerer Sirenenalarm. In mehreren Orten des Landkreises Potsdam-Mittelmark waren die Alarmmelder angesprungen gegen 18 Uhr.

Doch hatte es gar keine Notlage gegeben, die eine Alarmierung per Sirene nötig gemacht hätte. Ausgesendet wurde ein Dauerton über eine Minute. Dieses Signal dient im Katastrophenfall eigentlich zur Entwarnung.

Zahlreiche Nachfragen in Leitstelle

Nach Angaben der zentralen Rettungsleitstelle in Brandenburg an der Havel handelte es sich um einen technischen Fehler im Alarmierungssystem. „Wie viele Sirenen genau im Landkreis ausgelöst wurden, konnte nicht nachträglich festgestellt werden“, erklärt Jens Gruszka, der stellvertretende Leiter der Regionalleitstelle, am Dienstagmorgen gegenüber der MAZ. „Wir hatten hier noch heute Morgen zahlreiche Anrufe zu dem Thema.“

Klar ist nur, dass ausschließlich der Landkreis Potsdam-Mittelmark betroffen war. Die Brandenburger Leitstelle ist darüber hinaus auch für den Landkreis Teltow-Fläming sowie die kreisfreie Stadt Brandenburg an der Havel zuständig.

Wie Kreisbrandmeister Jens Heinze der MAZ sagte, erreichten ihn inzwischen Informationen aus acht Kommunen des Landkreises, „wo somit um die 100 Sirenen betroffen gewesen sein müssten“.

Wöchentliche Probealarme

Nach Angaben der Leitstelle war es bei den für Kräfte bestimmter Sondereinsatzgruppen (SEG) für den Landkreis üblichen Probealarm zu technischen Problemen gekommen. „Wie jeden Montag um 18 Uhr erhalten die SEG-Leute und Mitarbeiter des Landkreises den Probealarm eigentlich nur auf ihre persönlichen Funkmeldeempfänger“, erklärt Jens Heinze.

„Dabei wurden fälschlicherweise nun auch alle Sirenen des Landkreises Potsdam-Mittelmark angesteuert, die eine bestimmte Unteradresse programmiert haben“, heißt es von der Leitstelle.

Umsonst zum Gerätehaus geeilt

In vielen Orten hatte der Alarm aufgeschreckt. Zum Beispiel die Feuerwehr in Treuenbrietzen verbreitete kurz nach der Fehlalarmierung zwar über soziale Medien sogleich noch eine Entwarnung. Allerdings waren da schon viele Feuerwehrleute zu den Gerätehäusern geeilt.

„Erst dort erfuhren sie über die Nachfrage bei der Leitstelle, dass es sich um einen falschen Probealarm gehandelt habe“, erklärte Stadtbrandmeister Olaf Fetz am Dienstagmorgen gegenüber der MAZ. Überlegungen, ob die Alarmierung mit dem Großbrand im Kinderheim in Damsdorf zu tun haben könnte, bestätigten sich nicht.

Treuenbrietzens Stadtbrandmeister Olaf Fetz hatte noch eine Entwarnung verschickt nach dem Fehlalarm der Sirenen im Landkreis. Quelle: Thomas Wachs

Er selbst hatte über ein Display schon erkennen können, dass ein Probealarm ausgelöst worden war. „Dies habe ich dann noch in internen Kanälen schnell verbreitet. Doch da waren viele Einsatzkräfte schon losgeeilt“, erzählt Olaf Fetz. „Wenn ein Feuerwehrmann eine Sirene hört, läuft ihr natürlich zum Gerätehaus“.

Sammeladressen für bestimmte Regionen

Entstehen konnte die breite Fehlalarmierung offenbar auch, weil nach dem bundesweiten Warntag im September 2020, als alle Geräte deutschlandweit einem Test unterzogen worden waren, die Erfahrungen zu Fehlern ausgewertet worden und neue Sammeladressen für bestimmte Regionen geschaltet worden waren.

„Damals ist eine Alarmierungsadresse eingerichtet worden für den Landkreis, über die alle Alarmierungen erfolgen können“, erklärt Olaf Fetz in Treuenbrietzen. Diese ist nun wohl versehentlich angewählt worden.

Von Thomas Wachs