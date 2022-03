Groß Kreutz

Gleich muss Red Bull mit seinem Äußeren und seinem Auftreten überzeugen. Eineinhalb Jahre haben seine Züchter Cathleen Schneider und Lars Schmidt ihn auf diesen Tag vorbereitet. Von den hohen Erwartungen bekommt Red Bull wenig mit. Er steht er im Stall der Auktionshalle in Groß Kreutz (Potsdam-Mittelmark) und malmt Silage – über seinem Anbindeplatz hängt ein gelbes Schild, das Auskunft über seine Maße gibt: 1,30 Meter groß, 720 Kilo schwer, Prämierung: 1a.

Die 21. Bullenauktion der Rinderproduktion Berlin-Brandenburg am 8. März ist ein bisschen wie ein Topmodel-Contest. Es gibt Fotoshootings, Bewertungen, einen Laufsteg und am Ende gewinnt der schönste Bulle. Die Jury hat Red Bull schon überzeugt. Einen Tag vor der Auktion wurde der Angus-Bulle gekört. Drei Richter haben ihn genau unter die Lupe genommen, um zu schauen, ob Red Bull die rassetypischen Merkmale eines Angus vorweist. Tut er. Red Bull hat glänzendes rotes Fell, gerade Beine, runde Hinterkeulen, muskulöse Schultern. „Und eine gewisse Bullenpräsenz“, wie seine Züchterin Cathleen Schneider sagt.

Die meisten Bullen werden nach zwei Jahren geschlachtet

Bullenpräsenz – das ist das, was man in einem Modelwettbewerb wohl eine „gute Ausstrahlung“ nennen würde. Die stellt Red Bull beim Fotoshooting direkt unter Beweis. Die Rassesieger werden gemeinsam in einer Reihe abgelichtet. Einmal von vorne und einmal von hinten. Sechs Bullen nebeneinander auf ein Bild zu bekommen ist gar nicht so einfach. Nach einer halben Stunde hat Red Bull auch keine Lust mehr. Er brüllt aufgeregt und drängt sich an den anderen Tieren vorbei. Cathleen Schneider, die ihn am Halfter führt, hat Mühe, ihn wieder in die richtige Pose zu bugsieren. „Der hat viel Kraft. Das ist etwas anderes, als eine Kuh zu führen“, sagt sie.

Beim Fotoshooting der Rassensieger müssen sich die Bullen von ihrer besten Seite zeigen. Quelle: Lena Köpsell

Nach dem Fotoshooting hat Red Bull erst mal Pause, bevor es für ihn auf den Laufsteg geht. Erst sind die anderen dran: Uckermärker und Charolais, oder wie sie hier in der Halle sagen: „Uckis“ und „Charos“. Schneider und Schmidt nehmen auf einer Holzbank am Führring Platz. Die beiden Nauener, die hauptberuflich in Milchviehbetrieben arbeiten, züchten seit 2016 Angus-Rinder in Lietzow (Havelland). 46 Rinder stehen bei ihnen gerade auf der Weide. „Die haben alle Namen. Eigentlich sind sie wie Kinder für uns“, sagt Schneider. Bis zu einem gewissen Zeitpunkt: Denn die meisten Rinder werden nach der Aufzucht geschlachtet, nur wenige werden als Zuchttiere aufgezogen.

Der erste Eindruck zählt

Insgesamt 63 Bullen werden in Groß Kreutz versteigert, als erstes sind die Uckermärker dran. Sie laufen zu Musik ein und drehen ihre Runden, während die Kaufinteressenten Gebote abgeben. Nummer 55 ist besonders aufgeregt. Die Nüstern weiten sich, Schaum bildet sich am Maul. Dann schert der Bulle aus, der Besitzer landet in den Sägespänen. Ihm ist nichts passiert, aber die Gebote werden zögerlicher. „Die Käufer wollen einen Bullen, der sich gut händeln lässt“, weiß Schneider. „Ich hoffe, Red Bull benimmt sich gleich.“

Im Backstagebereich werden die letzten Vorbereitungen für Red Bulls großen Auftritt getroffen. „Ready to rumble?“, fragt Schmidt seine Frau. Cathleen Schneider nickt. Sie rückt die weiße Bluse zurecht, bindet sich ein blaues Halstuch um und greift zu den Handschuhen. Währenddessen bürstet Schmidt den lockigen Schweif des Bullen und zupft die letzten Strohreste aus seinem Fell. Gewaschen und mit Glanzspray eingesprüht wurde er schon am Vortag. Der erste Eindruck zählt.

Red Bull darf sich im Stall ausruhen, bevor er die Kaufinteressenten im Ring überzeugen muss. Quelle: Lena Köpsell

Red Bull wird für 3800 Euro ersteigert

Zu den ersten Takten von „Highway to hell“ von AC/DC stapft Red Bull in den Ring. Er darf den ihn als erster Angus-Bulle betreten, weil er zuvor zum Rassesieger gekürt wurde. Ruhig folgt er Cathleen Schneider, die ihn am Halfter führt. In der anderen Hand hält sie die Führstange, die mit Red Bulls Nasenring verbunden ist. Eine vorgeschriebene Sicherheitsmaßnahme, die diesmal nicht zum Einsatz kommen muss. Red Bull benimmt sich. Die ersten Gebote gehen ein. 2300, 2400, 2500 Euro. „Sofort einsatzfähig“, eine Rasse mit „hervorragender Fleischqualität“, so preist der Auktionator Torsten Kirstein den Bullen an.

Darauf kommt es am Ende an – Red Bull soll bald gutes Fleisch vererben. Der Angus-Bulle hat mit seinem Auftreten vor allem die Käuferin mit der Nummer 83 überzeugt. Sie ersteigert das Tier für 3800 Euro. Marie Pfeiffer führt einen Betrieb in der Uckermark, züchtet dort Angus und Uckermärker. „Der wird ein gutes Leben bei uns haben“, versichert sie. Schon jetzt darf Red Bull zehn Angus-Kühe kennenlernen. Die wird er mit seinen Muskeln und seiner Bullenpräsenz hoffentlich genauso überzeugen können, wie zuvor seine Züchter, die Körrichter und seine neue Besitzerin.

Von Lena Köpsell