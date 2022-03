Götz

“Der Stahlpreis hat sich im letzten Jahr verdoppelt. Und dann bekommt man noch nicht einmal die Qualitäten, die gebraucht werden.“ Robert Wüst, weiß wovon er spricht. Der Pritzwalker Metallbaumeister leitet seit 2007 einen Familienbetrieb in fünfter Generation. 2016 übernahm der 36-Jährige das Amt des Präsidenten der Handwerkskammer Potsdam. An deren Spitze bleibt Wüst auch die nächsten fünf Jahre. Die Vollversammlung der berufsständischen Interessenvertretung hat ihm in Götz erneut das Vertrauen ausgesprochen.

Gegen Russlands Krieg

Steigende Energiepreise und Materialengpässe würden das Handwerk in Westbrandenburg vor große Herausforderungen stellen, sagte Wüst nach seiner Wiederwahl im Bildungs- und Innovationscampus (BIH). Er sprach auch die Spritpreise an: „Dieselkosten von 2,07 Euro für den Liter gefährden die Mobilität unserer Branche und treiben die Preise für Handwerkerleistungen künstlich in die Höhe.“ In seinem Statement geißelte Wüst Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine.

Die Mitglieder der Vollversammlung bei der Wahl des Präsidenten der HWK Potsdam. Quelle: Frank Bürstenbinder

„Erschüttert blicken wir auf die täglichen Nachrichten aus der Ukraine und den Angriffskrieg Russlands, den wir vehement verurteilen. Ich bin mir der großen Verantwortung, die dieses Ehrenamt gerade in diesen Zeiten bedeutet, bewusst. Es liegen große Aufgaben vor uns, um gesellschaftliche und wirtschaftliche Stabilität zu sichern. Wertschätzung für das Handwerk in all seinen Facetten von Ausbildung bis Nachfolge oder die Klimawende – das sind nur drei Punkte, die in den kommenden Jahren für die wirtschaftliche Entwicklung nicht nur des Landes Brandenburg entscheidend sein werden“, steht für den dreifachen Familienvater Wüst fest.

Wüst war einziger Bewerber

Der wiedergewählte Präsident war der einzige Bewerber für das Ehrenamt. Auf ihn entfielen 37 von 38 abgegebenen Stimmen. Es gab eine Enthaltung. Der jüngste Handwerkskammerpräsident Deutschlands wird in Zukunft von der Zahntechnikerin Dörte Thie aus Blankenfelde für die Arbeitgeberseite und Elektromonteur Thomas Erdmann aus Potsdam für die Arbeitnehmerseite als Vizepräsidenten vertreten. Burghart Ehlert und Volker Zwick wurden aus ihrer langjährigen ehrenamtlichen Tätigkeit in der Vollversammlung verabschiedet. Zugleich fungiert Robert Wüst als Präsident des Brandenburgischen Handwerkskammertages (BHKT), der die Interessen von mehr als 40.000 Handwerksunternehmen im Land Brandenburg vertritt.

Wolfgang Eckel (65) aus Pritzwalk ist das älteste Mitglied der Vollversammlung der HWK Potsdam. Quelle: Frank Bürstenbinder

Bei allen schwierigen politischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen rief der Alterspräsident der Vollversammlung, Wolfgang Eckel (65), die Anwesenden dazu auf, sich ehrenamtlich in der Innungsarbeit zu engagieren. „Zusammenhalt stärkt unser Selbstbewusstsein. Denn leider erlebe ich, wie der Respekt vor der Arbeit des Handwerks immer mehr verloren geht. Dabei beweisen die vollen Auftragsbücher, wie sehr wir gebraucht werden“, so der Malermeister aus Pritzwalk.

Hans-Martin Scheil aus Göhlsdorf betreibt auf Facebook Deutschlands größte Ausbildungscommunity. Der Online-Unternehmer hat schon viele junge Leute und Arbeitgeber zusammengebracht. Quelle: Frank Bürstenbinder

Als Gastredner rief der Göhlsdorfer Marketing- und Kommunikationsmanager Hans-Martin Scheil die Handwerkerschaft dazu auf, die Nachwuchsgewinnung nicht aus den Augen zu verlieren. Seine Partnerschaft mit der Handwerkskammer Potsdam nutzt vor allem die sozialen Medien, um Betriebe und Schüler auf interaktiven Marktplätzen zusammenzubringen – vom Praktikum bis zur Gesellenprüfung.

Von Frank Bürstenbinder