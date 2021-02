Kleinmachnow

Wegen der starken Schäden, die beim Rodeln auf dem Stolper Berg entstanden sind, ist dieser vorerst für die Öffentlichkeit gesperrt, hat die Gemeinde Kleinmachnow beschlossen. Wann er wieder geöffnet wird, ist noch nicht klar.

„Der Stolper Berg hat seine Premiere als Winterparadies erlebt. Doch jetzt taut es, und weiteres Rodeln vor allem außerhalb der dafür vorgesehene Bereiche würde massive Schäden an der Grasnarbe verursachen. Wir schließen daher den Berg vorübergehend zur Minimierung weiterer Schäden und bitten um Ihr Verständnis“, lautet die kurze Mitteilung, mit der die Kommune ihre Bürger und Bürgerinnen auf ihrer Homepage von der Schließung informiert. Damit sollte schon das Rodeln im Schneematsch verhindert werden, um weitere Schäden an der Grasnarbe zu vermeiden.

Der Stolper Berg in Kleinmachnow wird vorerst wegen Rodelschäden für die Öffentlichkeit gesperrt. Quelle: Konstanze Kobel-Höller

Durch die Sperrung sollte sich die Vegetationsoberfläche ein wenig erholen und abtrocknen. Am morgigen Mittwoch wird nun das Grünflächenamt die Schäden dokumentieren und gegebenenfalls Maßnahmen zur Sicherung und Reparatur festlegen. Wann der Berg wieder geöffnet wird, ist der Homepage (www.kleinmachnow.de) oder auf der Facebook-Seite der Gemeinde zu entnehmen.

Problematisch sei unter anderem gewesen, dass nicht nur auf der vorgesehen Fläche, sondern einfach überall gerodelt worden sei, so Kleinmachnows Sprecherin Martina Bellack. Die Rodler hatten auch in den sozialen Medien für Aufregung gesorgt, weil sie sich in großer Zahl und angeblich ohne Einhaltung der vorgeschriebenen Abstände auf der ehemaligen Mülldeponie trafen, die vor eineinhalb Jahren als Freizeitfläche und zweiter Rodelberg freigegeben wurde.

Von Konstanze Kobel-Höller