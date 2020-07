Lehnin

Am Freitagabend missachtete ein 22 Jahre alter Autofahrer in der Emstaler Landstraße in Lehnin beim Linksabbiegen den Vorrang eines Kleinrollerfahrers.

Beide Fahrzeuge stießen zusammen. Der 70 Jahre alte Rollerfahrer stürzte auf die Fahrbahn und zog sich nach Polizeiangaben schwere Verletzungen zu.

Anzeige

Am Unfallort kam die Rettung zum Einsatz und brachte den Verletzten ins Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ungefähr 3200 Euro.

Von MAZ