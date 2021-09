Potsdam

Seit 2009 ist Wolfgang Blasig Landrat von Potsdam-Mittelmark, seit Jahren auch Chef des Landkreistags in Brandenburg – und damit oberster Fürst unter den mächtigen Regionalfürsten. Seine Rücktrittsankündigung hat viele Menschen überrascht. Jetzt erklärt der 67-Jährige seine Gründe.

Warum haben Sie für die Ankündigung Ihres Rückzugs diesen Zeitpunkt gewählt?

Wolfgang Blasig: Ich wollte das vor der Bundestagswahl niemandem antun. Vielleicht wäre der ein oder andere auf die Idee gekommen, sich zu fragen, ob mir jemand übel mitgespielt hat. Dazu kann ich sagen: Das Einzige, was mir übel mitspielt, ist das fortschreitende Alter.

Bis wann muss Ihre Nachfolge geregelt sein?

Meinen Ruhestand will ich zum 1. April 2022 antreten. Also müsste vernünftigerweise der Wahltermin im Februar liegen – man muss ja auch die Stichwahl im Auge haben und den Kreistag, in dem indirekt gewählt würde, falls das Quorum nicht erreicht würde. Ich gehe davon aus, dass es relativ viele Bewerberinnen und Bewerber geben wird.

Welchen Nachfolger wünschen Sie sich?

Ich weiß es wirklich nicht. Die größeren Parteien – SPD, CDU, Grüne und Linke – sind wohl eher von meiner Unsterblichkeit ausgegangen. Sie haben nichts unternommen, irgendjemanden aufzubauen. Was dazu kommt: Der einzige und Erste Beigeordnete hört zum 1. Februar auf. Sein Posten ist ausgeschrieben. Es gibt zehn Bewerber. Die Wahl dieses Beigeordneten erfolgt auf Vorschlag des Landrats. Manche sagen: Wir sollten diesen Wahlkampf verschieben, um dem nächsten Landrat zu ermöglichen, seinen Beigeordneten vorzuschlagen. Aber: Egal, wann ich es gemacht hätte, es hätte die Parteien unvorbereitet getroffen.

Warum ziehen Sie sich aus der Politik zurück?

Die ganzen politischen Ämter – etwa Präsident des Landkreistags in Brandenburg und Vizepräsident des Deutschen Landkreistags – sind fordernd. Das führte dazu, dass ich in meinem eigentlichen Kerngeschäft eher Landrat im Nebenverdienst war. Die Verwaltung funktionierte. Aber die Kreistage sind speziell in der Corona-Zeit sehr verhalten, Veränderungen vorzunehmen. Es wird immer schwieriger, sich mit neuen Ideen durchzusetzen. Die Pandemie hat das verstärkt. Der Gestaltungswille kam ziemlich zum Erliegen, strategische Entscheidungen wurden verschoben. Man merkte es daran, dass alle nur noch Ein-Jahres-Haushalte verabschiedeten und auf Sicht fuhren. Es liegt im Menschlichen, aber eigentlich geht man so nicht mit Krisen um. Außerdem habe ich ein ziemlich deutliches Zeichen von meinem Körper bekommen, einen Herzinfarkt im November 2020. Ich bin in mich gegangen, meine Frau und meine Familie haben gefragt, ob ich mit den Füßen voran aus dem Amt getragen werden will. Ich habe mich gefragt: Wie viele gute Jahre habe ich noch vor mir? Die Fragen sind angebracht. Einen schleichenden Übergang gibt es in meinem Beruf nicht, nur eine harte Zäsur. Die nehmen entweder die Wähler vor oder man selbst – im günstigsten Fall merkt man selbst, dass die Kräfte nicht mehr für die bevorstehenden Aufgaben reichen, bevor es die anderen merken.

Ein Herzinfarkt – der „Schuss vor den Bug“

Sie haben eine Vielzahl von Ämtern neben dem Landratsamt. Welche Funktionen werden Sie aufgeben?

Den Verwaltungsrats-Vorsitz der Mittelbrandenburgischen Sparkasse (MBS) werde ich aufgeben, den Aufsichtsrat des Klinikums Ernst von Bergmann, den Vorsitz der Regionalen Planungsgemeinschaft Havelland-Fläming, den Brandenburger und den Deutschen Landkreistag.

War es zu viel?

Für mich habe ich gedacht: eigentlich nicht. Dann habe ich den Schuss vor den Bug erhalten. In die Ämter habe ich mich nie gedrängt. Man hat gesagt, ich hätte ein ausgleichendes Wesen und sei in der Lage, mit freundlichen Worten unangenehme Sachen durchzusetzen. Deshalb hieß es oft: Mach du das mal! Ich hätte vermutlich bei diesem oder jenem Nein sagen müssen. Manches ergibt sich einfach so. Jetzt bin ich auf Abschiedstournee.

Potsdam-Mittelmark: Einer der dynamischsten Landkreise in Brandenburg

Sie halten sich nicht für unersetzlich.

Es geht immer weiter – nur anders. Unter Umständen sitze ich dann grantelnd in der Ecke. Ich habe das selbst bei meinem Vorgänger erlebt. Man muss loslassen können und nicht klammern. Ich werde nie auf die Idee kommen, ungefragt Ratschläge zu geben. Gefragt vielleicht.

Der Landkreis ist einer der dynamischsten im Land. Wie hoch ist Ihr Anteil daran?

Man sollte den eigenen Anteil nicht überschätzen. Als Landrat ist man an vielen Stellen Moderator, teilweise Verkäufer von Ideen, die andere erarbeitet haben. Ich habe vielleicht das Geschick gehabt, an den richtigen Stellen die richtigen Leute einzubinden. Für meine Nachfolge wünsche ich mir jemanden, der erkennt, welche Netzwerke wichtig sind. Die neue Leitung des Landkreises braucht eine Vision. Als ich angetreten bin, lagen wir unter den deutschen Landkreisen auf Rang 300. Da gehörten wir nicht hin. Nach meiner Auffassung hatte der Landkreis das Potenzial, unter die ersten 50 zu kommen. In einigen Nuancen dieses Rankings sind wir mittlerweile unter den ersten dreien. Diesen Ehrgeiz setze ich bei einem Hauptverwaltungsbeamten einfach voraus. Jemanden, der es warm und weich haben will, der das Amt bekleidet, weil ihn das Amt bekleidet, braucht Potsdam nicht.

Geboren in der UdSSR Wolfgang Blasig wurde 1954 in Moskau geboren, denn seine Großväter waren Raketenexperten, die an Trägerraketen mitbauten – die Sowjets hatten sie aus Deutschlands geholt. In Dresden studierte Blasig Physik, arbeitete im VEB Elektronische Bauelemente „Carl von Ossietzky“ Teltow. 15 Jahre lang war Blasig Bürgermeister von Kleinmachnow, 2009 wechselte er ins Landratsamt in Bad Belzig.

Wie würden Sie das Verhältnis zu Berlin charakterisieren?

Berlin hat lange Jahre geglaubt, dass jeder Bürger, der nicht nach Brandenburg zieht, gut für Berlin ist. Das hat sich in den letzten fünf Jahren geändert. Man hat begriffen: Wenn es Brandenburg gut geht, geht es auch Berlin besser. Umgekehrt gilt: Wenn Berlin die Grippe hat, bekommt Brandenburg Schnupfen – das gilt etwa für den Verkehr. Berlin hat sich in vielen Bereichen Alleingänge erlaubt, sei es in der Wohnungswirtschaft oder beim Schülerticket. Vom neuen Senat wünsche ich mir eine ganz enge Abstimmung. Ich traue Franziska Giffey das zu. Michael Müller hat eher moderiert. Verbindliche Absprachen mit Woidke gab es nicht – schade.

Mit Potsdam hat es immer mal geknirscht.

Das Verhältnis zu Potsdam war oft eigentümlich, aber mit Jakobs und Schubert hatte ich persönlich nie ein Problem. Die Abstimmung war trotzdem nie ganz einfach. Potsdam betreibt – wie Berlin – oft Nabelschau. Der Rest ist Umland. Dabei gilt, was ich einmal einem Potsdamer Beigeordneten erklärt habe: Wir sind mehr, wir sind reicher und wir sind Landeier – also Vorsicht! Potsdam kann die eigenen Probleme nicht allein regeln, es braucht uns. Andersherum macht es auch keine Freude, wenn es uns gut geht und Potsdam etwa in Verkehr erstickt. Daneben umschlingt Potsdam-Mittelmark noch Brandenburg/Havel. Das Verhältnis zu dieser kreisfreien Stadt war unter Oberbürgermeisterin Dietlind Tiemann (CDU) etwas angespannt, unter Steffen Scheller (CDU) hat es sich deutlich verbessert. Vielleicht auch, weil niemand mehr ans Eingemachte will.

Corona-Krise und der Föderalismus

Sie meinen die Einkreisung Brandenburgs in den Kreis Potsdam-Mittelmark?

Ja. Das wäre strategisch sinnvoll gewesen – Brandenburg/Havel als Kreisstadt. Es ist aber, wie es ist. Brandenburg/Havel entwickelt sich gut, davon profitieren auch unsere Gemeinden im Brandenburger Umland. Sie sehen: Die Außenpolitik ist für einen Landrat von Potsdam-Mittelmark interessanter als in der Uckermark. Wir grenzen ja noch an Teltow-Fläming und Sachsen-Anhalt.

Wie ist das Teamplay zwischen den Landräten? Haben Sie sich verbündet oder achtete jeder nur auf seinen eigenen Hof?

Es ist mit gelungen, als Präsident des Landkreistages die Leute zusammenzuhalten. Nehmen Sie die Ansiedlung von Unternehmen als Beispiel. Tiefe Freude kommt nicht auf, wenn sich eine Firma im Nachbarkreis ansiedelt statt im eigenen. Aber das ist immer noch besser, als wenn die Ansiedlung in Bayern erfolgen würde. Die unsägliche Gebietsreform haben wir gemeinsam erfolgreich abgewehrt. Das hat bei Dietmar Woidke und anderen zu der Einsicht geführt, dass Manfred Stolpe mit seinem witzigen Spruch, wir befänden uns in einer Landräterepublik, nicht ganz verkehrt lag. Landräte haben großen Einfluss, wenn sie an einem Strang ziehen.

Sie haben als Vize-Präsident des Deutschen Landkreistages viele Ebenen des Staatsaufbaus erlebt. Hat die Corona-Krise die Schwäche des Föderalismus belegt?

Nein. Krisen geben aber im Föderalismus Selbstdarstellern die Möglichkeit, sich hervorzutun. Es handelt sich um mangelnde Disziplin seitens einiger Landesfürsten. Ob Markus Söder oder Manuela Schwesig – sie konnten nicht widerstehen. Ich habe an Veranstaltungen teilgenommen, an denen sich alle Staatskanzleien einig waren. Am nächsten Morgen bereits meldeten dieselben Staatskanzleien, dass sie alles ganz anders machen. Ob das in einem Zentralstaat wie Frankreich besser liefe? Ich halte viel vom Föderalismus. Corona hat gezeigt, dass Landkreise Vieles können. Sie können beispielsweise Betriebe lahmlegen. Landkreise sind der Staat vor Ort.

Sie hatten im eigenen Kreis einige heiße Themen zuletzt: Die Frage des Kreissitzes und ein Sparhaushalt. Wie sehr hat Sie das zu Ihrem Beschluss bewogen aufzuhören?

Gar nicht. Ich bin seit 33 Jahren in diesem Geschäft. Um Haushalt gibt es meistens Theater. Wer die Niederungen der Kommunalpolitik nicht aushält, ist für den Job ungeeignet.

Die SPD und der verlorene Malocher

Wie anstrengend ist die SPD?

Die SPD ist eine Partei, die manchmal Wahlen gewinnt und dann die Wahlsieger auf Normalmaß stutzen will. Dafür ist sie bekannt. Die SPD ist auch eine sehr lebendige und laute Partei. Nicht selten sind es die eigenen Parteifreunde, die am lautesten widersprechen. Ich habe an mir festgestellt: Ich werde nicht gelassener, sondern dünnhäutiger. Als 40-Jähriger konnte ich zwei Nächte durchverhandeln, als gäbe es kein Morgen. Jetzt, mit fast 68, denke ich: So viel Zeit habe ich nicht mehr. Warum soll ich mir sieben Stunden Befindlichkeiten anhören, wenn sich das Ergebnis der Debatte fast naturwissenschaftlich ergibt? Mir ist Stück für Stück die Geduld abhandengekommen, die man in einem solchen Amt braucht.

Die SPD hat jetzt bei der Bundestagswahl gewonnen, ist für eine Volkspartei aber ziemlich klein. Was ist das Problem Partei?

Die umsorgte Klientel, der klassische Malocher, ist ihr abhandengekommen, die Deutsch-Türken in den Großstädten sind ebenfalls keine feste Burg mehr. Die CDU hat es leichter, sie ist ein Wahlkampfverein. Der alte Spruch „keine Experimente“ hat immer gegriffen. Konservative Sozialdemokraten haben das kopiert. Mit ruhiger Hand ganz konservativ zu regieren, das haben Helmut Schmidt und Gerhard Schröder auch gemacht. In der Ägide Merkel hat man sich versucht abzugrenzen, aber Angela Merkel war so schlau, die konservativen Elemente in der SPD zu ihren zu machen. Gleichzeitig ist das Bildungsbürgertum zu den Grünen abgewandert. Hartz-IV-Empfänger haben links oder gar nicht gewählt. Nun fragt man sich: Wo ist unsere Basis? Dann kam Olaf Scholz. Man hat festgestellt, dass es doch noch eine Klientel gibt. Helmut Schmidt wurde mal gefragt, ob er nicht in der falschen Partei sei. Er sagte: Ich nicht!

Merken Sie persönlich etwas von einer Verrohung der öffentlichen Debatte?

Bis vor einem Jahr hatte ich nie den Eindruck, dass mich jemand bedrohen wollte. Wenn ich dann aber an einem Verwaltungsgebäude „Blasig aufhängen“ lese oder einen Zettel mit der Aufschrift „Wir kriegen dich, du Corona-Nazi“ erhalte, dann ist das neu. Außerdem duzt der Schreiber mich - das geht ja gar nicht! Social-Media-Kommentare lese ich übrigens kaum. Was dergleichen bewirkt, muss man sich vor Augen führen. Derzeit ist der Posten des Ersten Beigeordneten ausgeschrieben – eine B4-Stelle mit. Da verdient man brutto 8000 Euro im Monat. Trotzdem gibt es nur wenige Bewerber. Es schreckt schon ab.

Schmiererei an einem Haus in Bad Belzig. Quelle: privat

Welches sind die wichtigsten Eigenschaften, die ein Landrat haben sollte?

Er oder sie sollte – und da hatte ich Schwächen – zuhören können. Das Gehörte muss man in Taten ummünzen, dann aber aufrecht bleiben. Man sollte sich nie anbiedern. Und man sollte ein gehöriges Maß an Phlegma mitbringen. Die preußische Beschwerde-Ordnung muss man beherrschen: Ein, zwei Nächte drüber schlafen, erst dann reagieren. Das ist gesund. Wer gleich hochgeht, hält nicht lange durch.

Wie stellen Sie sich Ihren Ruhestand vor?

Meinen Tag werden andere strukturieren – zum Beispiel meine Familie. Ein paar Ehrenämter will ich fortführen. Und ich will mich der Malerei und dem Zeichnen widmen. Das habe ich seit der Wende vernachlässigt. Von der Welt möchte ich mir etwas anschauen und all die Sachen reparieren, die ich seit vielen Jahren auf kleinen Zetteln vermerkt habe. Außerdem will ich die Familiengeschichte aufschreiben.

Von Ulrich Wangemann, Anna Sprockhoff und Henry Lohmar