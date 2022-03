Mittelmark

Die ersten 60 Geflüchteten aus der Ukraine sind am 10. März im Landkreis Potsdam-Mittelmark registriert worden. Die Registrierten sind in den Städten Teltow und in der Kreisstadt Bad Belzig untergebracht. Dies hat Kreisprecher Kai-Uwe Schwinzert der MAZ mitgeteilt.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Das Registrieren der Geflüchteten ist erforderlich, damit das Sozialministerium des Landes Brandenburg laut Landesaufnahmegesetz Geld für das Unterbringen und Betreuen der Ukrainer bezahlt. Registrierungsbögen sind an alle Gemeinde-, Stadt- und Amtsverwaltungen geschickt worden. Der Ukrainer-Krisenstab des Landkreises tagt am 11. März wieder.

Von Elke Kögler