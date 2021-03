SPD-Kandidaten fordern: Nebeneinkünfte mit Diäten verrechnen

Brandenburg/H

Sonja Eichwede, die SPD-Bundestagskandidatin im Wahlkreis 60 hat mit 23 weiteren SPD-Bundestagskandidaten eine Initiative zur sofortigen gesetzlichen Regelung für eine vollständige Transparenz und Verrechnung aller Nebeneinkünfte von Bundestagsabgeordneten mit den Diäten gestartet.

Gemeinsam fordern sie eine Regelung auch gegen den Widerstand im aktuellen Bundestag durchzusetzen. Hintergrund sind die vielfach bekannt gewordenen Fälle undurchsichtiger Einnahmen und persönlicher Bereicherung von Bundestagsabgeordneten aus diversen Nebeneinkünften und Lobbytätigkeiten.

Dazu gehörten die Vermittlung von Masken, Werbebriefe für dubiose amerikanische Unternehmen oder bezahlte Lobbytätigkeiten von Abgeordneten für Aserbaidschan. Eichwede: „Hierbei handelt es sich um Korruption!“

„Seit Jahren blockiert die CDU/CSU greifbare Verbesserungen in Sinne von Transparenz und Veröffentlichung von Nebentätigkeiten von Bundestagsabgeordneten“, schreibt Sonja Eichwede. Mit der Initiative wolle man das Vertrauen in Politik zurückgewinnen.

„Widerstand der CDU/CSU brechen“

Aufgabe von Abgeordneten ist es die Interessen der Bürgerinnen und Bürger zu vertreten und nicht die eigenen. „Der Widerstand der CDU/CSU muss gebrochen werden. Ziel ist eine gesetzliche Initiative der SPD-Bundestagsfraktion“, so Sonja Eichwede.

Sie fordere mit 23 weiteren Bundestagskandidierenden eine Verrechnung aller Einnahmen aus Nebentätigkeiten mit der Diät als Bundestagsabgeordneter, um jeden Anreiz für Korruption und Vorteilsnahme zu verhindern. Zusätzlich müssten Transparenzregeln so verschärft werden, dass Firmenbeteiligungen und Aktien(-optionen) von allen Abgeordneten für jeden Bürger einsehbar sein.

Gleichen Maßstab wie bei Richtern gefordert

„Als Richterin darf ich keine Geschenke annehmen, um jede Beeinflussung oder deren Anschein zu verhindern. Der selbst Maßstab muss bei Abgeordneten gelten“, sagt die junge Frau. Die Regierung „müsse nun ergreifen, um das durch die CDU/CSU beschädigte Vertrauen in den Deutschen Bundestag wieder herzustellen.“

Im Bund regiert die CDU zusammen mut der SPD von Sonja Eichwede, ebenso im Land Brandenburg. In der Stadt Brandenburg hat Sonja Eichwede als Mitglied des städtischen Unterbezirksvorstandes – obwohl sie in Berlin lebt und in Neuruppin arbeitet, vor wenigen Tagen den Weg mit frei gemacht für eine Zusammenarbeit der SPD unter Führung der CDU in der Stadtregierung. Am 26. September 2021 finden die nächsten Bundestagswahlen statt. Dann tritt Sonja Eichwede im Kampf ums Direktmandat gegen Dietlind Tiemann von der CDU an.

