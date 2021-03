SPD-Senioren werben für Nein zur Kooperation mit CDU und FW

Brandenburg/H

Es gibt nicht viele Genossen in der SPD, die sich so gut auskennen im Rathaus wie Claus-Dieter Hartmann. 29 Jahre war er da tätig, zumeist als Chef des Rechnungsprüfungsamtes. Seit 2019 ist er im Ruhestand und führt seither die SPD-Arbeitsgemeinschaft 60+, also die personell stärkste Abteilung der Partei.

Gegenwärtig ist die SPD vor Ort aufgerufen, per Mitgliederentscheidung über eine Zusammenarbeit mit der CDU und den Freien Wählern (FW) abzustimmen. Für Hartmann ist klar: „Es sprechen viele Erfahrungen, Risiken und Haltungen gegen eine Zusammenarbeit mit der CDU und den FW. Der Vorstand der AG 60+ wirbt für ein Nein im Mitgliederentscheid.“

Eine Millionen Euro pro Posten

Nach der Kommunalwahl hätten sich die Mehrheiten geändert, die CDU könne „weniger durchregieren und muss sich um Mehrheiten bemühen, wenn sie „nicht zu sehr gemeinsame Sache mit der AfD machen will“, schreibt Hartmann Nur deshalb wolle man die SPD neben dem Wunschpartner FW ins Boot holen. Der Vorstand beklagt: Die SPD bekäme nichts für das Steigbügelhalten außer „eine Wahlbeamtenstelle“. Doch nicht einmal das Finanzressort gestehe die CDU der SPD zu. Dafür wolle die CDU einen eigenen zusätzlichen Beigeordneten. Kostenpunkt: Jeweils „etwa einer Million Euro auf acht Jahre veranschlagt!“

Der SPD habe zwei Alternativen: Entweder verbleibe man „mit unseren Vertrauten“ also Grünen und Linken – in der Opposition oder man wende sich einer Zusammenarbeit mit der CDU und den FW zu. Das sei mit zusätzlichen Millionenkosten für Stellen verbunden. Wir meinen, das „ist der Öffentlichkeit nicht vermittelbar.“ Im Übrigen kritisieren die SPD-Genossen die Art und Weise der Kommunikation der CDU. Das sei ein „Angebot von oben herab.“

Kein Vertrauen in die alten Gegner

Man glaube nicht, dass mit den früheren SPD-Genossen Norbert Langerwisch und Dirk Stieger, die die SPD vor Jahren in ihre schwerste Krise gestürzt und der Partei massiv geschadet hätten, nun wieder eine Zusammenarbeit als Freie Wähler möglich sei. Hartmann: „Man kann ja glauben wollen, dass die FW Partner werden. Solange die gleichen Akteure weiter wirken, gibt es für derartige Hoffnungen keine Anhaltspunkte.“

Rathaus-Insider Hartmann, ist erstaunt über den Optimismus einiger jüngerer Genossen um den neuen Parteichef Daniel Keip, der ja Beigeordneter werden will, selbst wenn ihm die CDU das Finanzressort nicht zutraut: „Es ist aber kein einziger Garant verabredet, wie dies in der Zusammenarbeit sicher gestellt werden soll.“

Zusammenarbeit mit Grünen gelobt

Einer Übernahme der Verantwortung verweigern sich die älteren SPD-Genossen nicht. Allerdings dann mit Stadtverordneten, denen sie vertrauen – also mit den Grünen um einen Gegengewicht zur CDU zu bilden. Im Fall der CDU mit FW sollte die SPD sich nicht wundern, „als Juniorpartner und Mehrheitsbeschafferin in der Verantwortung zu stehen.

Die Art und Weise der Kooperationsgespräche mache „deutlich, dass es der CDU nur um Machterhalt gehe. Hartmann: Die Vergangenheit lehrt uns, dass Führungskräfte entfernt werden, wenn deren Einflüsse auf die Absichten der CDU zu sehr stören: Ralf Krombholz (Grüne), Hans-Joachim Gabbert (FDP) und Norbert Langerwisch (damals SPD) - alle wurden gefeuert.“

SPD bekommt Glaubwürdigkeitsproblem

Das Beispiel der Linken veranschauliche zudem, welche Entwicklung Juniorpartner in der Verwaltung und Mehrheitsbeschaffer unter CDU-Führung nehmen können. Der Einwand, den Daniel Keip wiederholt machte, dass das der SPD ja nicht widerfahren müsse, sieht der SPD-Senioren-Vorstand kritisch: „Tüchtigkeit und Gestaltungswillen reichen nicht, das wollten die Linken auch!“

In der Öffentlichkeit sei die Abspaltung einer politischen Gruppierung von der SPD (erst Büfübü, dann FW) in Erinnerung geblieben sein. Mit Blick auf diese Personen „werden sich viele SPD-Wähler erinnern und Glaubwürdigkeitsproblemen bekommen“, vermutet Hartmann. Dass sich die SPD dann mit einem Posten abspeisen lasse, den sie gar nicht wollte, mache sie nicht glaubwürdiger.

Von Benno Rougk