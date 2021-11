Werder

Die Sozialdemokraten in Potsdam-Mittelmark haben jetzt eine Chefin. Claudia Eller-Funke ist die neue Vorsitzende des Unterbezirks. Das haben die rund 70 anwesenden Delegierten des jüngsten Parteitages am Samstag in Werder beschlossen.

Sie stimmten mit großer Mehrheit für die 52-Jährige aus Teltow. Es gab keine Gegenkandidaten. Von den Delegierten hatten 69 einen gültigen Stimmzettel abgegeben. Es gab 62 Ja- und vier Nein-Stimmen bei drei Enthaltungen.

Claudia Eller-Funke löst Robert Dambon ab. Er trat nach sechs Jahren in dieser Funktion nicht mehr zur Wahl an. Dambon arbeitet im Büro der SPD-Landtagsfraktion in Potsdam.

„Ja, ich nehme die Wahl an und freue mich auf die Zusammenarbeit mit Euch“, rief die neue UB-Chefin in den stürmischen Applaus hinein. Sie konnte sich über einen Stimmenanteil von 89,85 Prozent freuen.

Claudia Eller-Funke ist Verwaltungswissenschaftlerin und arbeitet als Referatsleiterin im Bundesjustizministerium in Berlin. Sie ist Mitglied des Kreistages von Potsdam-Mittelmark und leitet dort den Ausschuss für Soziales und Arbeitsförderung.

„Ich will Euch mein Engagement geben und scheue keine Verantwortung“, sagte Eller-Funke. Chancengleichheit, Mitverantwortung und keinen Millimeter nach rechts seien ihre politischen Prämissen.

Als ein wesentliches politisches Ziel nannte die neue UB-Chefin einen starken Unterbezirk, der gute und verlässliche Politik für alle Menschen und alle Regionen in Potsdam-Mittelmark mache. „Ich möchte die Ortsvereine, das sind 19, mindestens einmal im Jahr besuchen und miteinander vernetzen“, kündigte sie an.

Ein regelmäßiger Austausch der Kreistagsfraktion mit dem Unterbezirksvorstand sei ihr ebenso wichtig. „Ich möchte meinen Beitrag dafür leisten, dass die SPD 2022 wieder den Landrat stellt und 2024 im Kreistag die stärkste Fraktion“, sagte Claudia Eller-Funke.

Ralf Behrens ist alter und neuer stellvertretender Unterbezirksvorsitzender. Zweite Stellvertreterin ist Silke Medczinski.

Als Redner waren auch die neu gewählte Bundespolitikerin Sonja Eichwede und der kommissarische Generalsekretär des SPD-Landesverbandes, David Kolesnyk, zu Gast.

Der wohl prominenteste „Besucher“ war jedoch der wahrscheinlich künftige Bundeskanzler Olaf Scholz. In einer Videobotschaft dankte der noch amtierende Bundesfinanzminister seinen Genossen für deren Engagement im jüngsten Wahlkampf. „Ich wart es, die diesen Wahlkreis gemeinsam gewonnen habt.“

Für seinen Abschied fand Robert Dambon persönliche Worte und dankte seinen Weggefährten, besonders Landrat Wolfgang Blasig und dem SPD-Fraktionschef im Kreistag, Dietmar Otto.

„Es waren sechs spannende, sehr lehrreiche Jahre“, sagte er. „Es begann 2016 mit einer Kampfkandidatur, aber ich glaube, ich lasse keinen Ortsverband mit Rissen zurück. Ich kann sagen, ich bin zufrieden und ich hoffe, ihr wart es auch mit mir“, erklärte Dambon.

Es war überhaupt ein Parteitag der Abschiede. Gerlind Mittelstädt, die Geschäftsführerin des SPD-Unterbezirks Potsdam-Mittelmark, wechselt demnächst nach Berlin als Büroleiterin der frisch gewählten Bundestagsabgeordneten Sonja Eichwede. Einen Nachfolger für die Geschäftsführerin gibt es bislang noch nicht.

Und Landrat Wolfgang Blasig geht Ende März nächsten Jahres in den vorzeitigen Ruhestand. „Es ist eine Entscheidung, die unumstößlich ist“, stellte Blasig in seiner Rede klar. Er habe sich diesen Entschluss nicht leicht gemacht, aber als er vor genau einem Jahr nach einem Herzinfarkt die Klinik gegen den Rat seiner Ärzte verlassen habe, sei er langsam in ihm greift. Nun sei es an der Zeit.

Blasig erklärte, rückblickend würde er sagen, er hätte öfter mal Nein sagen müssen. „Ich habe viele kräftezehrende Ämter übernommen, das würde ich heute so nicht mehr so tun.“

„Im April gehe ich aufrecht. Ich hoffe, ich darf still gehen“, sagte Blasig. Es sei ihm gelungen, einen geordneten und finanziell gesunden Landkreis aufzustellen. „Das sollte auch so bleiben.“ Seinem potentiellen Nachfolger wünschte er Erfolg bei der Wahl. „Es war immer ein Wahlkreis, in dem die SPD den Landrat stellte. Das soll auch in Zukunft so sein.“

Wie berichtet, hat die Mitgliederversammlung des SPD-Unterbezirks in Potsdam-Mittelmark, ebenfalls am Samstag, den Brücker Amtsdirektor Marko Köhler zu ihrem Kandidaten für die Landratswahl am 6. Februar 2022 gewählt. Köhler setzte sich gegen die drei Mitbewerber Sören Kosanke, Melanie Balzer und Anja Spiegel durch.

Doch der scheidende Landrat fand auch mahnende Worte für seine Parteifreunde. Gerade in Hinblick auf die aktuelle Debatte um den Haushalt für das kommende Jahr. „Ich sehe es vor diesem Hintergrund mit Sorge, dass im Kreistag von einigen die finanziellen Möglichkeiten des Kreises überschätzt werden“, sagte Wolfgang Blasig. Gerade vor dem Hintergrund der Pandemie sei das fatal.

Gleichzeitig betonte der Verwaltungschef die Einigkeit zwischen ihm und seiner Partei. „Die Presse berichtet ja gerne über zerschnitte Tücher und zerrüttete Verhältnisse“, sagte er. „Dem ist nicht so. Wir sind miteinander im Gespräch, und sind auch dabei, an einem Strang zu ziehen.“ In der jüngsten Debatte um den Haushalt hatten sich kürzlich SPD-Fraktionsmitglieder ganz offen gegen ihren Landrat gestellt.

Blasig dankte dem Unterbezirk für dessen Unterstützung in den bisher 13 Jahren seiner Amtszeit und entschuldigte sich bei seinen Genossen für die „Unannehmlichkeiten“, die sein vorzeitiger Rückzug nun mit sich bringe. „Es ist Euch zu verdanken, dass der Landkreis Potsdam-Mittelmark einer der besten in Deutschland ist“, rief er. „Er ist unter den 50 ersten und sozialdemokratisch geprägt. Das ist Euch zu verdanken“, sagte Blasig in die stehenden Ovationen hinein.

Der SPD-Fraktionschef im Kreistag von Potsdam-Mittelmark, Dietmar Otto, sagte, die Zusammenarbeit zwischen Landrat und Fraktion sei aus seiner Sicht gut. „Wir stimmen zu 95 Prozent die Vorlagen miteinander ab“, berichtete er.

Es gebe natürlich auch Auseinandersetzungen. „In guten Partnerschaften ist man ja auch nicht immer einer Meinung“, so Otto. Wir konnten uns auf Wolfgang immer verlassen und auch immer in ernsten Situationen.“

Zum Abschied überreichte er Blasig eine Flasche Wasser des Lebens aus Werder, einen Single-Malt-Whisky aus Werder an der Havel. Und Robert Dambon zitierte an Blasig gewandt Oscar Wilde: „Ich bin durchaus nicht zynisch, ich habe nur meine Erfahrung.“

