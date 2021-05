SPD veröffentlicht Briefwahlergebnis für Spitzenkandidat Scholz

Potsdam

An diesem Dienstag (18.30 Uhr) wird sich zeigen, ob das Ergebnis auch in der Briefwahl Bestand hat. Der SPD-Landesverband setzt am Abend seine am 2. Mai begonnene Landesvertreterversammlung fort. Reden sind nicht geplant, im Zentrum steht das dann endgültige Wahlergebnis.

Bei der Online-Abstimmung hatten die Sozialdemokraten den Bundesfinanzminister mit 92 von 98 abgegeben Stimmen an die Spitze der Landesliste gewählt. Scholz erhielt das beste Ergebnis der 19 Listenplätze. Derzeit stellt die Brandenburger SPD vier Abgeordnete im Bundestag.

Von RND/dpa