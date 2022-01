SUV-Fahrer bedroht und beleidigt Frau in Kleinmachnow

Kleinmachnow

Durch einen Autofahrer beleidigt sah sich eine Frau am Mittwochvormittag in der Förster-Funke-Allee in Kleinmachnow. Bei ihrer Anzeige im Teltower Polizeirevier gab sie an, den Fahrer eines SUV angesprochen zu haben, er möge doch der Umwelt zu Liebe den Motor abstellen, wenn er parke. Daraufhin habe dieser unvermittelt angefangen, die Frau zu beleidigen und ihr zu drohen. Sein Treiben filmte der Fahrzeugführer noch selbst mit dem Handy. Die Polizei konnte den Fahrer ermitteln. Mit ihm wurde eine Gefährderansprache durchgeführt.

Von MAZonline