„Auch Tizian ist schön“, sagt Siegfried Grauwinkel aus Kleinmachnow, „aber das entfacht nicht meine Leidenschaft.“ Vielmehr hat sich der 77-Jährige der „konkreten“ Kunst ab 1960 verschrieben, der Farbfeldmalerei. „Es war vorher nichts da, es ist aus dem Nichts entstanden“, erklärt er den Unterschied zur „abstrakten“ Kunst. Seit bald 40 Jahren sammelt der ehemalige Handelsvertreter Bilder, Grafiken und Skulpturen, besonders angetan haben es ihm dabei klare Farben und Linien. 

Doch woher kommt diese Leidenschaft? Seine Eltern seien jedenfalls nicht mit Kunst, sondern mit der Existenz, mit dem Aufbau Deutschlands beschäftigt gewesen, sagt der Sammler. Doch dann fällt ihm ein: „Mein Vater war Tischler. Ich sehe noch heute seinen Blick, wenn er ein schönes Stück Holz in der Hand hatte.“ Gelernt hat Siegfried Grauwinkel etwas Nüchternes: Großhandelskaufmann. „Mir wurde Sachlichkeit beigebracht. Nicht herumlabern, strikt dem Ziel entgegen.“ Bei der Zusammenarbeit mit Architekten wurde er dann mit Design und Ästhetik konfrontiert. „Das hat mich wohl an diese Art von Kunst herangeführt.“ Vor 40 Jahren dann das Aha-Erlebnis in Toronto, als ein Geschäftsfreund zwei Bilder von Larry Poons um 45 000 D-Mark erwarb: „Mit fast nichts drauf! Das hat furchtbar in mir gearbeitet.“

Von moderner bis konkreter Kunst Unter moderner Kunst versteht man üblicherweise den Überbegriff für avantgardistische Kunst des 20. Jahrhunderts. Zeitgenössische Kunst sind Werke, die in der Gegenwart entstehen oder entstanden sind. Bei Werken der abstrakten Kunst wird versucht, eine visuelle Wirklichkeit nicht erkennbar wiederzugeben, es werden Flächen, Linien, Farben, Formen, Texturen und gestische Zeichen verwendet. Konkrete Kunst beruht im Idealfall nur mehr auf mathematisch-geometrischen Grundlagen. Sie hat keine symbolische Bedeutung, es geht um das Zusammenspiel von Forum und Farbe. Bei Op-Art oder optischer Kunst werden mittels präziser abstrakter Muster und geometrischer Farbfiguren irritierende optische Effekte ausgelöst, etwa die Vorstellung von Bewegung, Flimmern oder optische Täuschungen.

Mittlerweile hat er selbst mehrere hundert Bilder in seiner Sammlung. „Ich hatte einen hektischen Beruf und immer die Ruhe gesucht. Wenn ich den Telefonhörer aufgelegt habe, habe ich auf ein Bild geschaut.“ In der Rente wurde schließlich auf der Suche nach der Spannung das Hobby zur neuen Beschäftigung. „Mir fiel auf, dass ich dadurch übergangslos immer etwas zu tun hatte.“ Viele seien nach dem Arbeitsleben unzufrieden, haben ein Vakuum. „Das hatte ich nie.“

„Arks in Disorder“ von Bernar Venet. Quelle: Konstanze Kobel-Höller

Grauwinkels Sammlung lebt – wie jede Sammlung, sagt er. Anfang habe er kein Konzept gehabt, mittlerweile hat er beschlossen, sich von allen Bildern, die vor 1960 entstanden sind und keinen Europa-Bezug haben, kompromisslos zu trennen. Rund 140 Originale und Skulpturen sind in der „Sammlung disponibel (verfügbar)“ zu finden. Die Werke darin stehen zum Verkauf oder sind Dauerleihgaben in Kliniken oder Arztpraxen. Dazu gehörten auch Werke von Andy Warhol oder Keith Haring. Rund 400 Bilder umfasst dagegen das Herzstück, die „Sammlung konkret“.

Sein Hobby betreibt er hoch professionell: „Ich habe mir verboten, Spontankäufe zu machen, ich kaufe nicht mehr aus dem Bauch heraus. Es muss mir gefallen und ich schaue, dass es reinpasst.“ Autodidakten haben bei Grauwinkel keine große Chance mehr und zumindest ein Europabezug muss gegeben sein. „Man muss dann auch konsequent sein, sonst ist eine Sammlung keine Sammlung.“

Manchmal geht er sogar soweit, dass er von Künstlern, von denen er mehr als ein Bild besitzt, nur eines behält – ein Grund, warum ihm schon nachgesagt wurde, er sammle enzyklopädisch. „Das stimmt aber nicht“, ärgert er sich, „von Reinhard Roy, Klaus Jürgen Schoen oder anderen habe ich mehrere – und da finde ich jedes davon schön.“ Aber: „Sammlungen haben den Vorteil, dass sie vielseitig sind.“

Die meisten Werke hat Siegfried Grauwinkel in einem Depot, aber auch in seinem Haus findet sich vieles. Quelle: Konstanze Kobel-Höller

Aus Spekulationsgründen kauft Grauwinkel jedenfalls keine Bilder. Er erinnert sich aber an einen Fall, als er um 50 000 Euro ein Werk kaufen konnte, das er später um 120 000 britische Pfund – also rund das Dreifache – wieder los wurde. „Das ist aber selten.“ Von 100 Arbeiten seien vielleicht 30 Highlights. „70 sind Ladenhüter, die ich immer noch in der Sammlung habe.“

Aber gibt es Bilder, von denen er sich nie trennen würde? „Nein, man soll nie nie sagen.“ So dürfen seine Werke auf keinen Fall eine schlechte Geschichte haben. „Das hatte ich einmal, da hat mir eine Galeristin einen ausgebesserten Vasarely verkauft.“ Dass das Bild nicht fehlerfrei war, hatte sie aber verschwiegen. „Den wollte ich dann nicht mehr haben, mit dieser Negativgeschichte.“

Das Werk muss künstlerisch bedeutsam sein

Wichtig sei ihm, ob die Arbeit der Künstler Bestand hat. „Das ist auch der Grund, weshalb ich mich von der Konzeptkunst getrennt habe“, so Grauwinkel. Diese sei langfristig künstlerisch wohl nicht bedeutsam. Mittlerweile habe er auch festgestellt, dass er immer mehr zur Op-Art neige. Also zu Kunst mit optischen Effekten und Täuschungen, aber im konkreten Spektrum. Hier war sein erster Kauf von Victor Vasarely – ein Bild, das neben vielen anderen Werken im Wohnzimmer hängt.

Kunst mit optischen Effekten fasziniert Siegfried Grauwinkel jetzt besonders. Quelle: Konstanze Kobel-Höller

Oft werden von „seinen“ Künstlern auch Mathematik und Musik in den Bildern verarbeitet – zwei Themen, die ihn selbst begeistern. Und: „Früher gab es nur Schwarz, Weiß, Grau oder Blau. Jetzt habe ich plötzlich Sehnsucht nach Farbe. Das muss mit dem Alter zusammenhängen.“

Seine Vorlieben verändern sich also. Aber: „Mein Herz ist so groß, da passt viel rein.“ Das sieht man auch seinem Haus an, das ursprünglich nicht für die Kunst sein sollte, sagt er. „Aber so langsam kommen wir hier zur Petersburger Hängung“, scherzt er – ein Bild hängt über dem anderen. Doch: Die meisten Bilder befinden sich in einem Depot. „Leider, denn die Künstler haben sie ja nicht dafür gemacht.“

Ausstellungen in Petzow und Potsdam

Der Sammler liebt den Geruch von Farbe in den Ateliers, in normalen Jahren besucht er acht bis zehn Künstler – aber lieber gemeinsam mit Kunstvereinen, nicht allein. Denn: „Das macht Druck und wenn ich nichts kaufe, wird es peinlich.“ Auch Vernissagen liebt er, jeden Tag könnte er bei einer sein – seine Bilder hat er unter anderem schon in Budapest, Prag oder Saarbrücken ausgestellt. Von ihm selbst wird es aber nie eine geben – er malt nicht. „Ich bin nur Verbraucher. Mein Vater musste meine Zeichnungen für die Schule machen.“

Siegfried Grauwinkel ist daher immer auf der Suche nach Möglichkeiten für Ausstellungen. Vom 23. Mai bis 20. Juni stellt er in der Kulturkirche Petzow (Werder) aus, im August sind Teile seiner Sammlung im Kunsthaus Potsdam unter dem Thema „Systhema: Positionen des Konkreten“ zu sehen.

Von Konstanze Kobel-Höller