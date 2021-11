Satirischer Brennpunkt der Dreck aufwirbeln soll

Brandenburg/H

Was bringt die Brandenburger auf die Palme? Also so richtig? Diese Frage haben sich am Wochenende Stephan Boden und Tobias Borchers gestellt. Auf satirische Art und unter dem gewöhnungsbedürftigen Titel „Brennpunkt Branne“. Gut 60 Menschen lauschten durchaus amüsiert den Ausführungen der bärtigen, bemützten Brandenburger im Gelben Salon.

Alte Tradition wieder beleben

Auf die Idee gekommen, das Brandenburger Alltagsgeschehen mal wieder bitter-süß auf die Schippe zu nehmen, war Eventtheater-Chef Hank Teufer, der mit ähnlichen Formaten vor Jahren schon seinen „Gelben Salon“ im Fontane Klub füllen ließ.

Das Gefühl kennt jeder: In meiner Heimatstadt ticken die Uhren anders, alles läuft schief. Aber was eigentlich genau? Worüber wird gegreint und palavert? Bei dem Premieren-Format der Lokal-Satireshow arbeiteten der Podcaster Tobias Borchers – einst ebenso beliebt wie bekannt als „die“ Rampensau des Brandenburger Jugendtheaters und der aus Hamburg zugezogene Autor und MAZ-Kolumnist Stephan Boden an den Unzulänglichkeiten der Stadt ab.

Volles Haus

Das lockte die Gäste ins ausverkaufte Haus. Die Themen das Abends waren so vorhersehbar wie omnipräsent: Das Brückenchaos in der Stadt von der Potsdamer Straße über die Näthewinde, die Planebrücke und der explodierte „20. Jahrestag der DDR“ waren ebenso Teil der Show wie die keimigen Hinterlassenschaften von Vierbeinern überall im Stadtgebiet und Zweibeinern insbesondere rings um die Jahrtausendbrücke. Also Stichwort „Salzi-Party“!

Der Brandenburger Podcaster Tobias Borchers am Tatort des Geschehens: In ein paar Stunden beginnt die Salzi-Party. Quelle: Rüdiger Böhme

Und natürlich kam man auch nicht an den sozialistischen Warte-Gemeinschaften vor dem Bürgerservice und den Verwerfungen in der Stadtpolitik vorbei.

Dem Volk aufs Maul

Dem Volk aus Maul zu schauen, hatten sich die beiden vorgenommen und waren dafür im Vorfeld mit Micro und Kamera bewaffnet auf die Jahrtausendbrücke gegangen um zu erfahren, was sie den besonders nerve. Dabei kamen schnell besagte Themen auf den Tisch und die meisten nahmen dabei auch kein Blatt vor den Mund.

Technische Probleme

Ein ärgerliches Problem: Die technische Qualität des Einspielers war mäßig und die technischen Probleme sollten sich letztlich auf die eine oder andere Art durch den Abend ziehen. Das war doof, denn beim Kartenpreis hatten sich die Veranstalter durchaus an einem professionellen Niveau orientiert.

Selbst auf die Schippe genommen: Brennpunkt-Branne-Werbung auf dem Klo. Quelle: Stephan Boden

Was nicht bedeutet, dass die Einspieler der neuen Satireshow nicht witzig gewesen wären! Die Aufnahmen vor „Arbeiter-Denkmalen“, die sich mal im Auto schlafend oder müde mit ihren Schippen herumfuhrwerkend eine Brandenburger Dauer-Straßenbaustelle bis Mitte 2022 fertigstellen wollen, hatten durchaus Unterhaltungswert. Auch ein Video, in dem sich Stephan Boden am Steuer seines Wagens sich von Bahnschranke zu Dauerstau und über Buckelpisten schleppt, brachten für alle die Erkenntnis mit: Habe ich alles auch schon so erlebt!

Spannende, witzige Einspiel-Filme

Ein Höhepunkt waren sicherlich die Szenen aus dem Sissi-Film, in denen Boden der österreichischen Kaiserin inmitten ihres barocken Hofstaates das leicht verfremdete Gesicht von Dietlind Tiemann gegeben hatte. Ihr gegenüber hatte man James Bond mit dem Gesicht von Steffen Scheller gestellt, der trotz seiner Lizenz reichlich chancenlos wirkte.

Was in der Frage ans Publikum gipfelte: Glauben Sie, dass Steffen Scheller noch bis zum Ende seiner Amtszeit im Rathaus bleibt? Drei Gäste glaubten das. Der Gast und FW-Stadtverordnete Dirk Stieger wird das amüsiert gesehen habe. Hatte er doch neulich die Abwahl Schellers ins Gespräch gebracht.

Spannendes aus dem Hintergrund

Ein paar starke Momente hatte das Duo, als es improvisierte. So erzählte Borchers, dass er Tiemann noch kurz vor der Wahl in ihrem Büro getroffen habe und sie überzeugt und siegessicher gewirkt habe, auch dem nächsten Bundestag anzugehören.

Das ihre Bundestagsadler an ihrem Büro am Altstadtmarkt nun weggeflogen seien, sorgte für ebenso viel Heiterkeit wie der einmal mehr zitierte Umstand, dass die Ex-OB und Ex-Bundestagsabgeordnete Tiemann in einigen Monaten die Wähler fragen wolle, ob sie das mit der Wahl von der „Debütantin“ Sonja Eichwede wirklich ernst gemeint hätten und nun zufrieden seien.

Mit einem bitteren Lachen wurde das kaum zu fassende Tun des Baubeigeordneten Michael Müller quittiert, der nach einem Jahr im Amt allen noch immer als Phantom erschien.

Da kommt noch was

Nach gut einer Stunde Programm waren die beiden Protagonisten mit dem Latein weitgehend am Ende. Ein wenig mehr Überraschendes, Böses und Hintergründiges, was ja den Reiz von Satire und Kabarett ausmacht, hätte man sich gern gewünscht. Zumal man weiß, dass die beiden Darsteller das Potential dafür haben. Ein wenig entbehrlich war der Schluß, der alles Angesprochene dahingehend zu relativieren suchte, dass man ja ähnliche Probleme (Stau, Dreck, Lärm, etc.) anders wo auch habe und dort Berufsverkehr oder Stadtleben nenne.

Gleichwohl solle hier nicht der Stab über der Idee gebrochen werden: Boden und Borchers haben das Zeug dazu, das Format zu entwickeln. Bis zum 14. Januar, dann heißt es wieder „Brennpunkt Branne“, werden die beiden an dem Konzept und der technischen Umsetzung und der vermehrten Einbeziehung des Publikums feilen und die eine oder andere Schwäche ausradieren. Themen – die den Leuten das Lachen im Hals stecken bleiben lässt – gibt es genug.

Von Benno Rougk