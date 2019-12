Beelitz

Bei einem Scheunenbrand in Beelitz ist offensichtlich erheblicher Sachschaden entstanden. Auch ein angrenzendes Wohnhaus wurde durch das Feuer am Samstagabend beschädigt, wie das Lagezentrum in Potsdam am Sonntag mitteilte.

Die Feuerwehr fuhr mit einem großen Aufgebot in den Ortsteil Rieben und löschte die Flammen. Verletzt wurde niemand. Die genaue Höhe des Sachschadens und die Brandursache waren am frühen Morgen zunächst noch unklar.

„Ich war gerade oben im Haus und habe hier einen Laut gehört, als wenn jemand ganz laut ruft. Und in dem Moment ging auch die Sirene“, berichtet Anwohnerin Helga Däumichen den Schreckmoment. Sie eilte nach unten zu ihrem Sohn, der bei der Freiwilligen Feuerwehr ist und rief ihn zum Einsatz, rannte voraus und öffnete ihm die Türen. Da sah sie auch schon die Flammen aus dem Dach beim Nachbarn schlagen.

Die ersten Feuerwehrkräfte sahen schon von Weitem den hellrot erleuchteten Nachthimmel. Entgegen ersten Informationen stand jedoch kein historisches Wohngebäude in Flammen, sondern nur eine Tordurchfahrt mit Heuspitzboden und Werkstatt. Trotzdem breitete sich der Brand rasend schnell aus. Das Tor der Einfahrt hielt noch stand, obwohl bereits das Feuer es überall umzüngelte, doch bald stürzte der Dachstuhl ein.

80 bis 100 Mann waren teils unter Atemschutz und mit einer Drehleiter vor Ort, um den Brand zu bekämpfen. Das Entsetzen im 300-Seelen-Dorf ist groß, genauso aber der Wille zur Nachbarschaftshilfe. Der Einsatz zog sich für die Brandbekämpfer über Stunden hin.

