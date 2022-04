Treuenbrietzen

Unbekannte haben auf dem Gelände des ehemaligen Ferienlagers bei Treuenbrietzen ihr Unwesen getrieben. Sie brachen mehrere Schlösser auf, um in die Räumlichkeiten der heutigen Baustelle zu gelangen. Durch den Grundstücksverantwortlichen wurde Anzeige erstattet. Was die Ganoven möglicherweise entwendet haben könnten, war am Wochenende noch unklar. Festgestellt wurde der Vorfall am Freitagabend.

Von Frank Bürstenbinder