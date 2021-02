Schock in Päwesin: Quadfahrer sorgen für Angst in der Schulstraße

Päwesin

Einen Schock erlebt Ralf Szymanski in der Päwesiner Schulstraße. „Hier waren Quadfahrer dramatisch schnell unterwegs, ihr Geräuschpegel glich einem Flugzeug. So ein Tempo habe ich hier noch nicht erlebt. Meine beiden Pferde Merle und Theo haben sich richtig erschrocken“, sagt der 52-Jährige.

Ralf Szymanski hat die Quadfahrer in der Schulstraße angezeigt. Quelle: André Großmann

Pferde in Panik

Friesenstute Merle gerät sofort in Panik. Das 750 Kilo schwere Tier dreht durch, rennt in Richtung des Holzzauns und durchbricht die Befestigung. Wallach Theo steht mit seinen vier Hufen in der Luft und lässt sich kaum beruhigen.

„Ich hatte einen Schutzengel und stand zum Glück links zur Hofseite. Bei diesem Lärm ist es kein Wunder, dass die Pferde Angst haben. Zum Glück haben sie mich nicht über den Haufen gerannt, denn das hätte bei ihrer Kraft und Masse richtig böse ausgehen können“, sagt der 52-Jährige.

Quadfahrer verfolgt

Direkt nach dem Vorfall sieht er nach seinen Tieren und prüft, ob sie verletzt sind. Als klar ist, dass es ihnen gut geht, setzt sich der Päwesiner ins Auto und verfolgt die Quadfahrer in Richtung des Feldweges nach Lünow.

Dort fallen den Passanten zwei dunkel gekleidete Quadfahrer auf. „Ein älteres Paar hat um sein Leben gefürchtet, als die Donnermaschinen an ihnen vorbei rasten. Vermutlich handelt es sich bei den Rasern um eine Frau und einen Mann, doch bislang hat leider niemand ihr Kennzeichen gesehen und notiert“, sagt Ralf Szymanski.

Ermittlungen dauern an

Nach dem Gespräch mit möglichen Zeugen fährt er zurück zu seinem Haus in der Schulstraße und erstattet online Anzeige bei der Brandenburger Polizei. Polizeioberkomissar Oliver Bergholz bestätigt auf MAZ-Nachfrage, dass Mitarbeiter des Kriminalkommissariats den Fall bearbeiten.

„In Absprache mit der Potsdamer Staatsanwaltschaft wird derzeit geprüft, welche strafbaren Tatbestände in Frage kommen. Hinweise zu den Quad-Fahrern liegen uns bislang nicht vor“, sagt er.

Häufiger Streit

Ralf Szymanski läuft durch die Schulstraße und zeigt ein Verkehrsschild mit der Aufschrift „Freiwillig 30km/h Wegen uns“, das wenige Meter neben der Kita „Zwergenland“ steht.

Er macht klar, dass es schon häufiger zu Konflikten zwischen Pferdebesitzern und Motorsportlern gekommen sei und das insbesondere auf Feldwegen. „Streit ist vorprogrammiert, wenn Motorsportler mit Maschinen fahren, die nicht für den öffentlichen Raum zugelassen sind und häufig mit einer Geschwindigkeit, die nicht angepasst ist“, sagt Szymanski.

Er weiß, dass es auch anders geht, kennt im Freundes- und Bekanntenkreis Quadfahrer, die sich an Regeln halten. „Ich verstehe, dass Menschen Spaß am Motorsport bei herrlichem Frühlingswetter haben. Das muss doch aber bitte mit Regeln gehen und so, dass alle glücklich sind“, sagt er und sieht sich nochmal den Holzzaun an.

So sehen die Schäden am Holzzaun aus. Quelle: André Großmann

Schaden und Schock

Zwar schätzt er den Schaden am Zaun auf 500 bis 1000 Euro, der Schock ist aber noch nicht verflogen. „Wir hatten eigentlich noch einen Ausritt in Richtung Lünow geplant, dieser fiel dann aber aus. Den Pferden und mir ging es nach dem Vorfall mit den Rasern nicht mehr gut“, sagt Ralf Szymanski.

Info: Zeugen der Tat melden sich unter 03381560-0 oder nutzen das Hinweisformular auf www.polizei.brandenburg.de

Von André Großmann