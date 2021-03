Brandenburg/H

Keiner der drei Angeklagten aus Polen ist an diesem Dienstag zum Strafprozess in Brandenburg an der Havel erschienen. In Abwesenheit hat das dortige Schöffengericht alle drei zu Freiheitsstrafen verurteilt.

Das Gesetz lässt eine Bestrafung in Abwesenheit unter bestimmten Bedingungen zu, solange die Freiheitsstrafe ein Jahr nicht überschreitet.

Die beiden Männer und die angeklagte Frau mussten ihr Land in der Pandemie nicht verlassen, weil sie Anwälte in Deutschland haben, die sie vor Gericht vertreten konnten.

Auf frischer Tat ertappt

An der Schuld der drei Angeklagten besteht kein Zweifel. Sie waren im vergangenen Sommer auf frischer Tat mit Diebesgut in ihrem Auto erwischt worden.

Kurz zuvor waren sie eingebrochen und hatten aus einer Garage und einem Haus im Hohen Fläming Laptops, andere Wertgegenstände und Geld gestohlen. Einem Hauseigentümer waren Geräusche vor seiner Tür aufgefallen, er erkannte das verdächtige Fahrzeug und alarmierte die Polizei.

Während der Durchsuchung des Autos stießen die Beamten auf weiteres Diebesgut, dass sich einem Einbruch in einem Privathaus zuordnen ließ. Glück hatten die drei Beschuldigten trotzdem.

War die Haustür abgeschlossen?

Der Hauseigentümer konnte sich nicht mehr sicher erinnern, ob seine Haustür abgeschlossen war oder sich die Klinke einfach ohne Gewalt herunterdrücken ließ.

Für die rechtlichen Folgen ist das von großem Belang. Denn bei verschlossener Tür hätte ein Fall von schwerem Einbruchsdiebstahl vorgelegen, der streng bestraft wird.

Bewährungsstrafen und je 1000 Euro

Wegen zweier Diebstähle erließ das Schöffengericht drei Strafbefehle. Die beiden in ihrer Heimat viermal vorbestraften Männer erhielten Freiheitsstrafen von acht und zehn Monaten, jeweils zur Bewährung. Die nicht vorbestrafte Frau erhielt eine Bewährungsstrafe von sechs Monaten. Alle drei müssen zudem 1000 Euro Strafe zahlen.

Für die Wochen, in denen sie im vergangenen Jahr in Untersuchungshaft saßen, erhalten die drei Angeklagten keine Haftentschädigung. Ihre Anwälte verzichteten auf entsprechende Ansprüche.

Von Jürgen Lauterbach