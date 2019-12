Mittelmark

In der weihnachtlichen Reisewelle hat es am Wochenende auf den Autobahnen im Verantwortungsbereich der Polizeidirektorin West zahlreiche Unfälle gegeben. Schwer verletzt wurde zum Beispiel ein Autofahrer (24) auf der Autobahn 2 zwischen Brandenburg und Wollin. Er kam am Sonnabend mit seinem Polo von der Fahrbahn ab. Sein Auto überschlug sich und landete auf dem Dach. Ersthelfer und Rettungsdienst befreiten den Mann aus dem Wrack. Die Feuerwehr sicherte die gesperrte Unfallstelle ab.

Bei Unfall eingeklemmt

Insgesamt zählte das Autobahnpolizeirevier Michendorf bis Sonntagvormittag 37 Verkehrsunfälle mit insgesamt 14 verletzten Personen. Ein weiterer Schwerpunkt war die Autobahn 10 mit der Baustelle Michendorf. Teilweise musste die vierspurige Richtungsfahrbahn nach Frankfurt/Oder voll gesperrt werden, weil Feuerwehrleute nach einem Unfall einen eingeklemmten Fahrer aus seinem Kleintransporter befreien mussten.

Von Frank Bürstenbinder