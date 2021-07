Wildenbruch

Am Sonntagnachmittag ist es am Seddiner See zu einem Großeinsatz von Feuerwehr und Rettungskräften gekommen.

Ein Pärchen verbrachte den sonnigen Nachmittag an einem Badestrand bei Wildenbruch. Während der Mann zum Baden in den See ging, blieb seine Ehefrau am Strand sitzen und beschäftigte sich eine Zeit lang mit ihrem Handy. Nach einer Weile hielt sie Ausschau nach ihrem Partner, doch sie konnte ihn nicht mehr erblicken. Sie zögerte nicht lange und informierte den Notruf – ihr Mann sei wohl schon eine halbe Stunde verschwunden gewesen.

Nur wenige Minuten später traf ein Großaufgebot an Rettungskräften ein. Außerdem vor Ort waren die Feuerwehr, die Polizei, die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) und sogar eine Notfallseelsorge. Auch ein Hubschrauber kam zur Hilfe und kreiste mehrmals tief über den Seddiner See, um nach dem vermissten Mann zu suchen. Der Badestrand, der gut besucht war, wurde während des Einsatzes geräumt.

Suche nach vermeintlich vermisster Person Quelle: Julian Stähle

Vermisste Person wohlbehalten zurück

Inmitten dieses Großeinsatzes traf am Strand die vermisste Person ein. Der Mann hatte sich verirrt, da er und seine Frau nicht aus der Umgebung kommen. Er hatte deshalb länger gebraucht, um seinen Platz wieder zu finden. Der Einsatz konnte somit glücklicherweise abgebrochen und die angeforderten Tauchergruppen aus Potsdam abbestellt werden.

Von MAZ Online